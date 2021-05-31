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Биография Игоря Васильева
Биография Игоря Васильева - РИА Новости, 31.05.2021
Биография Игоря Васильева
Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T01:04
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россия
игорь васильев
справки
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Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 2003 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.В 1983-1992 годах проходил службу в Вооруженных Силах.В 1992-2003 годах работал в различных коммерческих структурах.В 2003-2004 годах руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".С 2004 года по 2010 год был представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, являлся членом комитетов Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам Севера и малочисленных народов, а также заместителем председателя комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.В 2010-2013 годах – аудитор Счетной палаты РФ. C 2013 года по 2016 год возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 28 июля 2016 года Игорь Васильев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. 10 сентября 2017 года Васильев был избран губернатором Кировской области. За него проголосовали 64,03% избирателей.19 сентября 2017 года Игорь Васильев официально вступил в должность. Игорь Васильев окончил музыкальную школу, играет на гитаре. Увлекается хоккеем.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, игорь васильев, справки

Биография Игоря Васильева

01:04 31.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).
В 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 2003 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
В 1983-1992 годах проходил службу в Вооруженных Силах.
В 1992-2003 годах работал в различных коммерческих структурах.
В 2003-2004 годах руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".
С 2004 года по 2010 год был представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, являлся членом комитетов Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам Севера и малочисленных народов, а также заместителем председателя комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.
В 2010-2013 годах – аудитор Счетной палаты РФ.
C 2013 года по 2016 год возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
28 июля 2016 года Игорь Васильев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.
10 сентября 2017 года Васильев был избран губернатором Кировской области. За него проголосовали 64,03% избирателей.
19 сентября 2017 года Игорь Васильев официально вступил в должность.
Игорь Васильев окончил музыкальную школу, играет на гитаре. Увлекается хоккеем.
Женат, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияИгорь ВасильевСправки
 
 
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