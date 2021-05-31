https://ria.ru/20210531/vaktsina-1734918009.html

Россиянам рассказали, когда можно колоть ботокс после "ЭпиВакКороны"

Россиянам рассказали, когда можно колоть ботокс после "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 31.05.2021

Россиянам рассказали, когда можно колоть ботокс после "ЭпиВакКороны"

Желающим пройти косметические процедуры с применение ботулотоксина в случае вакцинации "ЭпиВакКороной" рекомендуется подождать месяц после второй прививки,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:27

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Стало известно, когда можно колоть ботокс после прививки от COVID-19

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Желающим пройти косметические процедуры с применение ботулотоксина в случае вакцинации "ЭпиВакКороной" рекомендуется подождать месяц после второй прививки, сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.Косметические процедуры с применением ботулотоксина лучше начинать через месяц после проведения второй вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре.При этом уточняется, что вакцина "ЭпиВакКорона" является безопасным и слабо реактогенным препаратом.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)