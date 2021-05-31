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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210531/tsenzura-1734910773.html
На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете
На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете - РИА Новости, 31.05.2021
На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете
"Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:01
2021-05-31T14:24
петербургский международный экономический форум
миа "россия сегодня"
экспофорум (выставочный центр)
петербургский международный экономический форум (фонд)
маргарита симоньян
пмэф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Как противостоять диктату технологических платформ? Возможно ли в России возведение "великого файрвола" по примеру китайского? Нужна ли мировому сообществу международная конвенция, которая бы регулировала деятельность сетевых компаний? Ответы на эти и другие вопросы попробуют найти участники дискуссии, которая пройдет 3 июня.На сессии выступят телеведущий Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, исполнительный директор Международной ассоциации новостных медиа (INMA) Эрл Дж. Уилкинсон, генеральный продюсер RTVI, музыкант Сергей Шнуров. Модератор дискуссии – ведущий телеканала RT Дэниел Хокинс. "Мир столкнулся с целым спектром новых вызовов и угроз со стороны американских цифровых платформ. Беспрецедентная цензура и политически ангажированная дискриминация в отношении информационных источников, произвольное, без государственного или общественного надзора, модерирование онлайн-контента. Эти явления показали хрупкость сегодняшней архитектуры глобального информационного пространства и вскрыли правовую незащищённость Интернет-пользователей вплоть до президентов", - убеждена Мария Захарова.ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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миа "россия сегодня", экспофорум (выставочный центр), петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, пмэф

На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете

13:01 31.05.2021 (обновлено: 14:24 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как противостоять диктату технологических платформ? Возможно ли в России возведение "великого файрвола" по примеру китайского? Нужна ли мировому сообществу международная конвенция, которая бы регулировала деятельность сетевых компаний? Ответы на эти и другие вопросы попробуют найти участники дискуссии, которая пройдет 3 июня.
На сессии выступят телеведущий Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, исполнительный директор Международной ассоциации новостных медиа (INMA) Эрл Дж. Уилкинсон, генеральный продюсер RTVI, музыкант Сергей Шнуров. Модератор дискуссии – ведущий телеканала RT Дэниел Хокинс.
"Мир столкнулся с целым спектром новых вызовов и угроз со стороны американских цифровых платформ. Беспрецедентная цензура и политически ангажированная дискриминация в отношении информационных источников, произвольное, без государственного или общественного надзора, модерирование онлайн-контента. Эти явления показали хрупкость сегодняшней архитектуры глобального информационного пространства и вскрыли правовую незащищённость Интернет-пользователей вплоть до президентов", - убеждена Мария Захарова.
"С точки зрения медиа мы все сейчас на перепутье. Вариант первый: мир договорится о том, чтобы создать общие правила развития медийки. Но пока этого не произошло, иностранные соцсети по-прежнему являются инструментом влияния в России. Поэтому есть второй путь - создавать свои. Я уверена, что страна, которая первой в мире создала вакцину, может справиться с гораздо менее амбициозной задачей — построить свои соцсети", - считает Маргарита Симоньян.
ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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Петербургский международный экономический форумМИА "Россия сегодня"Экспофорум (выставочный центр)Петербургский международный экономический форум (фонд)Маргарита СимоньянПМЭФ
 
 
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