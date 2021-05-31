https://ria.ru/20210531/tsenzura-1734910773.html

На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете

На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете - РИА Новости, 31.05.2021

На ПМЭФ обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете

"Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:01

2021-05-31T13:01

2021-05-31T14:24

петербургский международный экономический форум

миа "россия сегодня"

экспофорум (выставочный центр)

петербургский международный экономический форум (фонд)

маргарита симоньян

пмэф

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Как противостоять диктату технологических платформ? Возможно ли в России возведение "великого файрвола" по примеру китайского? Нужна ли мировому сообществу международная конвенция, которая бы регулировала деятельность сетевых компаний? Ответы на эти и другие вопросы попробуют найти участники дискуссии, которая пройдет 3 июня.На сессии выступят телеведущий Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, исполнительный директор Международной ассоциации новостных медиа (INMA) Эрл Дж. Уилкинсон, генеральный продюсер RTVI, музыкант Сергей Шнуров. Модератор дискуссии – ведущий телеканала RT Дэниел Хокинс. "Мир столкнулся с целым спектром новых вызовов и угроз со стороны американских цифровых платформ. Беспрецедентная цензура и политически ангажированная дискриминация в отношении информационных источников, произвольное, без государственного или общественного надзора, модерирование онлайн-контента. Эти явления показали хрупкость сегодняшней архитектуры глобального информационного пространства и вскрыли правовую незащищённость Интернет-пользователей вплоть до президентов", - убеждена Мария Захарова.ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", экспофорум (выставочный центр), петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, пмэф