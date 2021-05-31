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В Португалии заявили, что отключению России от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС
В Португалии заявили, что отключению России от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС - РИА Новости, 31.05.2021
В Португалии заявили, что отключению России от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС
Министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва заявил, что если будет принято решение отключить Россию от SWIFT, то оно будет широко обсуждаться в Евросоюзе. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:19
2021-05-31T15:19
россия
swift
евросоюз
белоруссия
казахстан
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва заявил, что если будет принято решение отключить Россию от SWIFT, то оно будет широко обсуждаться в Евросоюзе."Какое-то решение со стороны Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому, если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это сначала будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
https://ria.ru/20210531/lavrov-1734928810.html
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россия, swift, евросоюз, белоруссия, казахстан, в мире

В Португалии заявили, что отключению России от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС

15:19 31.05.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва заявил, что если будет принято решение отключить Россию от SWIFT, то оно будет широко обсуждаться в Евросоюзе.
"Какое-то решение со стороны Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому, если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это сначала будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться.
В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Дмитрий Биричевский: от SWIFT нас скоро не отключат, а может – и никогда
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
 
РоссияSWIFTЕвросоюзБелоруссияКазахстанВ мире
 
 
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