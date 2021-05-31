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В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов - РИА Новости, 31.05.2021
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:25
2021-05-31T14:15
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги в прошлом году получили порядка 100 миллиардов рублей сверхдоходов и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.Он отметил, что Владимир Путин в курсе проблемы, а правительство занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса".
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россия, дмитрий песков, экономика

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов

12:25 31.05.2021 (обновлено: 14:15 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРозлив файнштейна в плавильном цехе завода "Норильский никель" в Никеле
Розлив файнштейна в плавильном цехе завода Норильский никель в Никеле - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги в прошлом году получили порядка 100 миллиардов рублей сверхдоходов и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.

"Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", — сказал Песков.

Он отметил, что Владимир Путин в курсе проблемы, а правительство занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса".
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:28
Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
 
РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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