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В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов - РИА Новости, 31.05.2021
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:25
2021-05-31T12:25
2021-05-31T14:15
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги в прошлом году получили порядка 100 миллиардов рублей сверхдоходов и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.Он отметил, что Владимир Путин в курсе проблемы, а правительство занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса".
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