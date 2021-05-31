https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов - РИА Новости, 31.05.2021

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов

В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:25

2021-05-31T12:25

2021-05-31T14:15

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги в прошлом году получили порядка 100 миллиардов рублей сверхдоходов и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.Он отметил, что Владимир Путин в курсе проблемы, а правительство занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса".

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

россия

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россия, дмитрий песков, экономика