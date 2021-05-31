https://ria.ru/20210531/stroitelstvo-1734923449.html
В Череповце на новой верфи приступили к строительству первой баржи
В Череповце на новой верфи приступили к строительству первой баржи - РИА Новости, 31.05.2021
В Череповце на новой верфи приступили к строительству первой баржи
В Череповце на новом судостроительном заводе приступили к строительству баржи класса "река-море" для перевозки грузов на внутренних водных путях, сообщает... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:50
2021-05-31T13:50
2021-05-31T13:50
вологодская область
череповец
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 31 мая – РИА Новости. В Череповце на новом судостроительном заводе приступили к строительству баржи класса "река-море" для перевозки грузов на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба правительства области."Исторический день для Вологодчины – сегодня в регионе возрождается судостроение, которое ушло в небытие после распада Советского Союза. Инвестора в регион привлекли несколько факторов, в том числе региональные и федеральные налоговые льготы, предоставленные новому предприятию как резиденту территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития "Череповец". Кроме того, здесь же, в Череповце, производится основной материал для строительства судов – сталь", - сказал губернатор Олег Кувшинников во время визита на судостроительный завод.Он добавил, что судостроение - новое направление для Череповца, которое будет способствовать диверсификации экономики моногорода и поддержания занятости квалифицированных специалистов.По данным пресс-службы, на заводе будут производить суда класса "река-море" - буксиры и сухогрузные баржи нового образца для перевозок сельскохозяйственных грузов, в том числе зерна, в Волго-Донском бассейне. Общий объем инвестиций в проект составил около одного миллиарда рублей, на предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест. Спуск на воду первой баржи планируется уже в сентябре этого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/tayurskaya-1734922180.html
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череповец, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 31 мая – РИА Новости
. В Череповце
на новом судостроительном заводе приступили к строительству баржи класса "река-море" для перевозки грузов на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба правительства области.
"Исторический день для Вологодчины – сегодня в регионе возрождается судостроение, которое ушло в небытие после распада Советского Союза. Инвестора в регион привлекли несколько факторов, в том числе региональные и федеральные налоговые льготы, предоставленные новому предприятию как резиденту территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития "Череповец". Кроме того, здесь же, в Череповце, производится основной материал для строительства судов – сталь", - сказал губернатор Олег Кувшинников во время визита на судостроительный завод.
Он добавил, что судостроение - новое направление для Череповца, которое будет способствовать диверсификации экономики моногорода и поддержания занятости квалифицированных специалистов.
По данным пресс-службы, на заводе будут производить суда класса "река-море" - буксиры и сухогрузные баржи нового образца для перевозок сельскохозяйственных грузов, в том числе зерна, в Волго-Донском бассейне. Общий объем инвестиций в проект составил около одного миллиарда рублей, на предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест. Спуск на воду первой баржи планируется уже в сентябре этого года.