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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210531/strakh_byt_pokhozhimi_na_roditeley-1734908877.html
Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми
Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми - РИА Новости, 31.05.2021
Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми
Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать?
2021-05-31T12:47
2021-05-31T12:47
страхи/ошибки
отцы и дети
подкаст
психология
дети
общество
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Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми
Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать?
audio/mpeg
Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми
Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать?
audio/mpeg
Как остановить "колесо сансары" (и нужно ли) и воспитывать своих детей, не повторяя ошибки родителей помогут разобраться эксперты: врач-психиатр Павел Алфимов и клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина. 01:00 Почему люди боятся повторить родительский шаблон? 05:50 Формирование новых навыков в воспитании детей07:35 Как родителям справиться с гневом и раздражительностью?10:50 Сценарий и контрсценарий 15.50 Главное – это последовательность19.20 Что делать, если в воспитание вмешиваются ближайшие родственники? 23:00 Детям не нужны идеальные родители27:30 Важно давать себе право на ошибку, но не оправдывать ее28:00 Всегда есть за что поблагодарить своих родителей Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, отцы и дети, подкаст, психология, дети, общество

Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми

12:47 31.05.2021
 
Страхи/Ошибки
Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми
Вчера, 12:47
Читать ria.ru в
Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать?
Как остановить "колесо сансары" (и нужно ли) и воспитывать своих детей, не повторяя ошибки родителей помогут разобраться эксперты: врач-психиатр Павел Алфимов и клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина.
01:00 Почему люди боятся повторить родительский шаблон?
05:50 Формирование новых навыков в воспитании детей
07:35 Как родителям справиться с гневом и раздражительностью?
10:50 Сценарий и контрсценарий
15.50 Главное – это последовательность
19.20 Что делать, если в воспитание вмешиваются ближайшие родственники?
23:00 Детям не нужны идеальные родители
27:30 Важно давать себе право на ошибку, но не оправдывать ее
28:00 Всегда есть за что поблагодарить своих родителей
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Страхи/Ошибкиотцы и детиПодкастПсихологияДетиОбщество
 
 
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