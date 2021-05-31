https://ria.ru/20210531/strakh_byt_pokhozhimi_na_roditeley-1734908877.html

Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми

Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми - РИА Новости, 31.05.2021

Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми

Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать?

2021-05-31T12:47

2021-05-31T12:47

2021-05-31T12:47

страхи/ошибки

отцы и дети

подкаст

психология

дети

общество

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Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать? audio/mpeg

Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми Воспитывать своих детей, также как когда-то воспитывали тебя – неприятная (возможно не всем), но довольно частая история. Некоторые пары начинают паниковать, когда ловят себя на мысли, что говорят детям те же слова, что когда-то слышали от своих родителей, другие могут долго не заводить детей от страха быть похожими на своих мам и пап. Что делать? audio/mpeg

Как остановить "колесо сансары" (и нужно ли) и воспитывать своих детей, не повторяя ошибки родителей помогут разобраться эксперты: врач-психиатр Павел Алфимов и клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина. 01:00 Почему люди боятся повторить родительский шаблон? 05:50 Формирование новых навыков в воспитании детей07:35 Как родителям справиться с гневом и раздражительностью?10:50 Сценарий и контрсценарий 15.50 Главное – это последовательность19.20 Что делать, если в воспитание вмешиваются ближайшие родственники? 23:00 Детям не нужны идеальные родители27:30 Важно давать себе право на ошибку, но не оправдывать ее28:00 Всегда есть за что поблагодарить своих родителей Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, отцы и дети, подкаст, психология, дети, общество