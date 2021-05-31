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В Совфеде предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники
В Совфеде предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники - РИА Новости, 31.05.2021
В Совфеде предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники
Сенаторы считают необходимым рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности как для граждан, так и для юридических лиц за... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:16
2021-05-31T19:16
россия
парковка
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сенаторы считают необходимым рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности как для граждан, так и для юридических лиц за оставленные личные автомобили на площадках во дворах для спецтехники: пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб."Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации по итогам заседания комитета Совфеда по региональной политике.Сенаторы также предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о закреплении в федеральном законодательстве требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.
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россия, парковка, совет федерации рф, общество

В Совфеде предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники

19:16 31.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрипаркованные автомобили во одном из дворов на улице Серафимовича
Припаркованные автомобили во одном из дворов на улице Серафимовича - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сенаторы считают необходимым рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности как для граждан, так и для юридических лиц за оставленные личные автомобили на площадках во дворах для спецтехники: пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб.
"Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации по итогам заседания комитета Совфеда по региональной политике.
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Сенаторы также предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о закреплении в федеральном законодательстве требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.
 
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