https://ria.ru/20210531/sotrudnichestvo-1734927127.html

РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 31.05.2021

РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:21

2021-05-31T14:21

2021-05-31T14:21

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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам российско-китайских консультаций, которые прошли в режиме видеоконференции.Российскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, китайскую - руководитель Государственного контрольного комитета КНР, заместитель секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Сяоду."Состоялась предметная экспертная дискуссия о взаимодействии антикоррупционных структур двух стран и перспективах его развития. Обсуждалась выработка единых подходов к практическому противодействию коррупционным проявлениям и согласованных позиций в рамках деятельности многосторонних антикоррупционных диалоговых форматов", - говорится в сообщении.По итогам консультаций был согласован ряд конкретных шагов по углублению интеграционного процесса в этой сфере. Как отмечается в пресс-релизе, Чоботов пригласил Ян Сяоду "в ближайшее время лично посетить Москву для закрепления достигнутых договоренностей в форме Меморандума о взаимопонимании между Управлением президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая".

https://ria.ru/20210531/plan-1734880669.html

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