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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией
РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 31.05.2021
РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией
Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:21
2021-05-31T14:21
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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам российско-китайских консультаций, которые прошли в режиме видеоконференции.Российскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, китайскую - руководитель Государственного контрольного комитета КНР, заместитель секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Сяоду."Состоялась предметная экспертная дискуссия о взаимодействии антикоррупционных структур двух стран и перспективах его развития. Обсуждалась выработка единых подходов к практическому противодействию коррупционным проявлениям и согласованных позиций в рамках деятельности многосторонних антикоррупционных диалоговых форматов", - говорится в сообщении.По итогам консультаций был согласован ряд конкретных шагов по углублению интеграционного процесса в этой сфере. Как отмечается в пресс-релизе, Чоботов пригласил Ян Сяоду "в ближайшее время лично посетить Москву для закрепления достигнутых договоренностей в форме Меморандума о взаимопонимании между Управлением президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая".
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россия, китай

РФ и КНР обсудили вопросы углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

14:21 31.05.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в противодействии коррупции, сообщается в субботу на сайте Кремля по итогам российско-китайских консультаций, которые прошли в режиме видеоконференции.
Российскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, китайскую - руководитель Государственного контрольного комитета КНР, заместитель секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Сяоду.
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"Состоялась предметная экспертная дискуссия о взаимодействии антикоррупционных структур двух стран и перспективах его развития. Обсуждалась выработка единых подходов к практическому противодействию коррупционным проявлениям и согласованных позиций в рамках деятельности многосторонних антикоррупционных диалоговых форматов", - говорится в сообщении.
По итогам консультаций был согласован ряд конкретных шагов по углублению интеграционного процесса в этой сфере. Как отмечается в пресс-релизе, Чоботов пригласил Ян Сяоду "в ближайшее время лично посетить Москву для закрепления достигнутых договоренностей в форме Меморандума о взаимопонимании между Управлением президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая".
 
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