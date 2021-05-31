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Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками
Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками
Скандал со шпионажем американского Агентства национальной безопасности (АНБ) за иностранными политиками может серьезно подорвать доверие европейских союзников к РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:23
2021-05-31T19:23
нато
евросоюз
мид франции‎
ангела меркель
франция
бельгия
норвегия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Скандал со шпионажем американского Агентства национальной безопасности (АНБ) за иностранными политиками может серьезно подорвать доверие европейских союзников к Вашингтону, считает депутат палаты представителей Бельгии Андре Флао.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Он отметил, что проблема национальных спецслужб, которые не заметили и не остановили слежку за европейскими политиками со стороны АНБ, заключается в "разрозненной работе". По его словам, даже внутри одной страны конкурирующие сервисы, отвечающие за безопасность, не сотрудничают, а соперничают.Андре Флао был министром обороны Бельгии с 1991 по 2007 год. Он известен тем, что угрожал закрыть воздушное пространство Бельгии для американских военных самолетов, которые направлялись в Ирак в 2003 году за два дня до начала войны в Ираке. Он также назвал своего преемника Питера Де Крем "пуделем американского президента Джорджа Буша".Ранее стало известно, что НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании.По данным германской газеты Süddeutsche Zeitung, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.
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нато, евросоюз, мид франции‎, ангела меркель, франция, бельгия, норвегия, сша, в мире

Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками

19:23 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Скандал со шпионажем американского Агентства национальной безопасности (АНБ) за иностранными политиками может серьезно подорвать доверие европейских союзников к Вашингтону, считает депутат палаты представителей Бельгии Андре Флао.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

"Фактически этот скандал подрывает доверие между США и их давними европейскими союзниками ... Конечно, будут протесты. Пока непонятно, пойдут ли они дальше заявлений оскорбленных политиков и требований к Соединенным Штатам прекратить заниматься шпионажем в отношении своих союзников ... Это большая ошибка со стороны АНБ, которое, скорее всего, решило предпринять такого рода действия самостоятельно. Американцам придется докладывать европейцам, как они решили эту проблему", - заявил Флао РИА Новости.

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Он отметил, что проблема национальных спецслужб, которые не заметили и не остановили слежку за европейскими политиками со стороны АНБ, заключается в "разрозненной работе". По его словам, даже внутри одной страны конкурирующие сервисы, отвечающие за безопасность, не сотрудничают, а соперничают.

"Если немецкие службы не заметили, что прослушиваются даже зашифрованные телефоны канцлера Ангелы Меркель, что можно говорить о возможностях защиты в таких небольших странах, как Бельгия или Нидерланды? Мы находимся во власти могущественных служб, таких как АНБ", - добавил политик.

Андре Флао был министром обороны Бельгии с 1991 по 2007 год. Он известен тем, что угрожал закрыть воздушное пространство Бельгии для американских военных самолетов, которые направлялись в Ирак в 2003 году за два дня до начала войны в Ираке. Он также назвал своего преемника Питера Де Крем "пуделем американского президента Джорджа Буша".
Ранее стало известно, что НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании.
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По данным германской газеты Süddeutsche Zeitung, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.
 
НАТОЕвросоюзМИД Франции‎Ангела МеркельФранцияБельгияНорвегияСШАВ мире
 
 
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