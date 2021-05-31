https://ria.ru/20210531/shpionazh-1735001265.html

Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками

Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперт оценил сообщение о шпионаже США за европейскими политиками

Скандал со шпионажем американского Агентства национальной безопасности (АНБ) за иностранными политиками может серьезно подорвать доверие европейских союзников к РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:23

2021-05-31T19:23

2021-05-31T19:23

нато

евросоюз

мид франции‎

ангела меркель

франция

бельгия

норвегия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Скандал со шпионажем американского Агентства национальной безопасности (АНБ) за иностранными политиками может серьезно подорвать доверие европейских союзников к Вашингтону, считает депутат палаты представителей Бельгии Андре Флао.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Он отметил, что проблема национальных спецслужб, которые не заметили и не остановили слежку за европейскими политиками со стороны АНБ, заключается в "разрозненной работе". По его словам, даже внутри одной страны конкурирующие сервисы, отвечающие за безопасность, не сотрудничают, а соперничают.Андре Флао был министром обороны Бельгии с 1991 по 2007 год. Он известен тем, что угрожал закрыть воздушное пространство Бельгии для американских военных самолетов, которые направлялись в Ирак в 2003 году за два дня до начала войны в Ираке. Он также назвал своего преемника Питера Де Крем "пуделем американского президента Джорджа Буша".Ранее стало известно, что НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании.По данным германской газеты Süddeutsche Zeitung, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734981126.html

франция

бельгия

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, мид франции‎, ангела меркель, франция, бельгия, норвегия, сша, в мире