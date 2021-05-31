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Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги
Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги - РИА Новости, 31.05.2021
Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги
Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:00
2021-05-31T16:00
софия сапега
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не предъявлено, следственные действия продолжатся завтра, сообщил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.Ранее он прогнозировал, что в понедельник после обеда в главном следственном управлении СК Белоруссии Сапеге будет предъявлено обвинение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210531/sapega-1734918249.html
https://ria.ru/20210530/sud-1734845613.html
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софия сапега, минск, белоруссия, в мире

Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги

16:00 31.05.2021
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не предъявлено, следственные действия продолжатся завтра, сообщил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.
Ранее он прогнозировал, что в понедельник после обеда в главном следственном управлении СК Белоруссии Сапеге будет предъявлено обвинение.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - говорится в комментарии защитника для журналистов.

София Сапега - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Адвокат Александр Филанович во время заседания суда по делу россиянки Софии Сапеги в Минске - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда
 
София СапегаМинскБелоруссияВ мире
 
 
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