Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не предъявлено, следственные действия продолжатся завтра, сообщил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.
Ранее он прогнозировал, что в понедельник после обеда в главном следственном управлении СК Белоруссии Сапеге будет предъявлено обвинение.
"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - говорится в комментарии защитника для журналистов.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.