https://ria.ru/20210531/sapega-1734955436.html

Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги

Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги - РИА Новости, 31.05.2021

Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги

Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:00

2021-05-31T16:00

2021-05-31T16:00

софия сапега

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшей рейсом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в аэропорту Минска, и задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге обвинение еще не предъявлено, следственные действия продолжатся завтра, сообщил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.Ранее он прогнозировал, что в понедельник после обеда в главном следственном управлении СК Белоруссии Сапеге будет предъявлено обвинение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210531/sapega-1734918249.html

https://ria.ru/20210530/sud-1734845613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, минск, белоруссия, в мире