Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/sakhar-1734879412.html
Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены
Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены - РИА Новости, 31.05.2021
Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены
Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:43
2021-05-31T10:43
россия
сахар
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Они (соглашения о стабилизации цен - ред.), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации. Скажем так, она по каждому рынку своя. Мы сейчас выходим из соглашения по сахару, но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия", - сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сахар, андрей белоусов, экономика

Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены

10:43 31.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Они (соглашения о стабилизации цен - ред.), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации. Скажем так, она по каждому рынку своя. Мы сейчас выходим из соглашения по сахару, но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия", - сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.
"Плюс будет интервенции сахара, мы скупили. На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет. Его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира. Все раскуплено", - добавил он.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияСахарАндрей БелоусовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния