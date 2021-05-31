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Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены

Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены - РИА Новости, 31.05.2021

Белоусов рассказал, как производители сахара намерены сдерживать цены

Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:43

2021-05-31T10:43

2021-05-31T10:43

россия

сахар

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Они (соглашения о стабилизации цен - ред.), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации. Скажем так, она по каждому рынку своя. Мы сейчас выходим из соглашения по сахару, но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия", - сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, андрей белоусов, экономика