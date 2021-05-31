https://ria.ru/20210531/rudenya-1734920196.html

Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья

Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья - РИА Новости, 31.05.2021

Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья

В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:34

2021-05-31T13:34

2021-05-31T13:34

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы финансирования строительства стадионов обсуждались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. В общей сложности из областного бюджета на строительство десяти объектов направят 142 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.Четыре стадиона планируется построить в этом году в Твери, а также в школах райцентров Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица.Один из спортивных стадионов появится на территории колледжа в городе Калязин. Стадион будет включать футбольное поле и зону для занятий воркаутом.

https://ria.ru/20210527/polikliniki-1734493329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя