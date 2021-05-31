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Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья
Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья - РИА Новости, 31.05.2021
Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья
В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:34
2021-05-31T13:34
2021-05-31T13:34
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы финансирования строительства стадионов обсуждались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. В общей сложности из областного бюджета на строительство десяти объектов направят 142 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.Четыре стадиона планируется построить в этом году в Твери, а также в школах райцентров Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица.Один из спортивных стадионов появится на территории колледжа в городе Калязин. Стадион будет включать футбольное поле и зону для занятий воркаутом.
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игорь руденя