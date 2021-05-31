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Тверская область
https://ria.ru/20210531/rudenya-1734920196.html
Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья
Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья - РИА Новости, 31.05.2021
Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья
В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:34
2021-05-31T13:34
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы финансирования строительства стадионов обсуждались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. В общей сложности из областного бюджета на строительство десяти объектов направят 142 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.Четыре стадиона планируется построить в этом году в Твери, а также в школах райцентров Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица.Один из спортивных стадионов появится на территории колледжа в городе Калязин. Стадион будет включать футбольное поле и зону для занятий воркаутом.
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игорь руденя

Руденя: десять школьных стадионов построят в муниципалитетах Верхневолжья

13:34 31.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Тверской областиРуденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей
Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Тверской области
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ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. В муниципалитетах Верхневолжья построят десять новых школьных стадионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы финансирования строительства стадионов обсуждались на заседании бюджетной комиссии Тверской области. В общей сложности из областного бюджета на строительство десяти объектов направят 142 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.
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27 мая, 19:51Тверская область
Руденя: в Кимрах построят две детские поликлиники и бассейн
Четыре стадиона планируется построить в этом году в Твери, а также в школах райцентров Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица.
Один из спортивных стадионов появится на территории колледжа в городе Калязин. Стадион будет включать футбольное поле и зону для занятий воркаутом.
"Стадион необходимо ввести к началу нового учебного года, чтобы на нем могли заниматься студенты и школьники Калязина", - сказал губернатор области Игорь Руденя, будучи в Калязине с рабочей поездкой.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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