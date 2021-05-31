https://ria.ru/20210531/rosleskhoz-1734929721.html

Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне

Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне - РИА Новости, 31.05.2021

Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне

Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июне как минимум в 18 регионах Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Урала, Сибири и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:22

2021-05-31T14:22

2021-05-31T14:22

чукотка

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

самарская область

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июне как минимум в 18 регионах Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщает Рослесхоз."Федеральное агентство лесного хозяйства ожидает в июне 2021 года превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в пяти федеральных округах. В зоне особого внимания лесопожарных формирований находятся регионы Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в релизе.Уточняется, что риски пожаров будут аномально высоки в восточной части Архангельской области и на юге Коми, Удмуртии и Оренбургской области, на восток Кировской и Самарской областей, западе Пермского края, в южной и восточной частях Башкирии, Челябинской области и Туве, на востоке и юге Красноярского края, севере и северо-востоке Иркутской области, в северо-западной, центральной, восточной и юго-западной частях Якутии, северной, центральной и восточной частях Магаданской области, юго-западной части Чукотки, центре Сахалинской области, на северо-западе Бурятии и юго-западе Забайкалья.Согласно данным Авиалесоохраны (подразделения Рослесхоза), с начала годы пожары были зафиксированы на площади более 570 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадала от огня Тюменская область - огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210522/pozhary-1733486889.html

чукотка

самарская область

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), самарская область, тюменская область, происшествия