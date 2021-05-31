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Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне
Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне - РИА Новости, 31.05.2021
Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне
Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июне как минимум в 18 регионах Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Урала, Сибири и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:22
2021-05-31T14:22
чукотка
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
самарская область
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июне как минимум в 18 регионах Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщает Рослесхоз."Федеральное агентство лесного хозяйства ожидает в июне 2021 года превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в пяти федеральных округах. В зоне особого внимания лесопожарных формирований находятся регионы Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в релизе.Уточняется, что риски пожаров будут аномально высоки в восточной части Архангельской области и на юге Коми, Удмуртии и Оренбургской области, на восток Кировской и Самарской областей, западе Пермского края, в южной и восточной частях Башкирии, Челябинской области и Туве, на востоке и юге Красноярского края, севере и северо-востоке Иркутской области, в северо-западной, центральной, восточной и юго-западной частях Якутии, северной, центральной и восточной частях Магаданской области, юго-западной части Чукотки, центре Сахалинской области, на северо-западе Бурятии и юго-западе Забайкалья.Согласно данным Авиалесоохраны (подразделения Рослесхоза), с начала годы пожары были зафиксированы на площади более 570 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадала от огня Тюменская область - огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров.
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чукотка, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), самарская область, тюменская область, происшествия

Рослесхоз назвал регионы с аномально высоким риском лесных пожаров в июне

14:22 31.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в июне как минимум в 18 регионах Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщает Рослесхоз.
"Федеральное агентство лесного хозяйства ожидает в июне 2021 года превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в пяти федеральных округах. В зоне особого внимания лесопожарных формирований находятся регионы Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в релизе.
© Фото : ФБУ "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана"Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на июнь 2021 года
Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на июнь 2021 года - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : ФБУ "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана"
Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах на июнь 2021 года
Уточняется, что риски пожаров будут аномально высоки в восточной части Архангельской области и на юге Коми, Удмуртии и Оренбургской области, на восток Кировской и Самарской областей, западе Пермского края, в южной и восточной частях Башкирии, Челябинской области и Туве, на востоке и юге Красноярского края, севере и северо-востоке Иркутской области, в северо-западной, центральной, восточной и юго-западной частях Якутии, северной, центральной и восточной частях Магаданской области, юго-западной части Чукотки, центре Сахалинской области, на северо-западе Бурятии и юго-западе Забайкалья.
Согласно данным Авиалесоохраны (подразделения Рослесхоза), с начала годы пожары были зафиксированы на площади более 570 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадала от огня Тюменская область - огонь там распространился почти на 200 тысяч гектаров.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 21:39
В Тюменской области потушили почти все лесные пожары
 
ЧукоткаФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Самарская областьТюменская областьПроисшествия
 
 
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