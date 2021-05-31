https://ria.ru/20210531/rezidenty-1734917561.html

Восемь инвесторов готовы стать резидентами создаваемой ОЭЗ "Оренбуржье"

Восемь инвесторов готовы стать резидентами создаваемой ОЭЗ "Оренбуржье" - РИА Новости, 31.05.2021

Восемь инвесторов готовы стать резидентами создаваемой ОЭЗ "Оренбуржье"

По меньшей мере восемь инвесторов подтвердили готовность реализовать проекты в особой экономической зоне производственного типа "Оренбуржье", которую... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:47

2021-05-31T13:47

2021-05-31T13:47

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

орск

оренбург

экономика

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ОРЕНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. По меньшей мере восемь инвесторов подтвердили готовность реализовать проекты в особой экономической зоне производственного типа "Оренбуржье", которую планируется создать на территории городских округов Оренбург и Орск, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.На территории ОЭЗ планируется строительство предприятий по производству литий-титанатных аккумуляторных батарей, пластиковых труб, завода по производству бурового оборудования для горногеологической и нефтегазовой промышленности, предприятия по производству полимерно-битумных вяжущих материалов, а также несколько предприятий в сфере пищевой промышленности. Кроме того, запланировано строительство транспортно-логистического терминала "Шелковый путь". Прогнозируемый объем инвестиций резидентов за три года составит порядка 9 миллиардов рублей. Резиденты планируют создать более 900 новых рабочих мест."В рамках двух площадок Особой экономической зоны предприятиям, готовым реализовать свои проекты, будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура. Все коммуникации будут подведены до участков резидентов. Для региона - это тысячи новых рабочих мест, производство продукта с высокой добавленной стоимостью. Все это нам позволит сбалансировать экономическую ситуацию в регионе, и быть привлекательной площадкой для предприятий со всей страны, - сказал губернатор области Денис Паслер. По словам директора Корпорации развития Оренбургской области Игната Петухова, главная задача сделать так, чтобы на один рубль бюджетных инвестиций приходилось более пяти рублей частных инвестиций.

https://ria.ru/20210524/orenburg-1733613053.html

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денис паслер, оренбургская область, орск, оренбург, экономика