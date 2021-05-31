Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе 2020 году.
"Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно… Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов", — пояснил министр.
По его словам, благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать.
"Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул Макей.
На уточняющий вопрос, касается ли это именно российских олигархов, он ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Постепенно они сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует нового голосования и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена Минском в розыск.
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