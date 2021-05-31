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Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"
Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами" - РИА Новости, 31.05.2021
Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России"... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:33
2021-05-31T08:33
союзное государство
светлана тихановская
россия
кгб белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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Белоруссия заявила о подготовке провокаций "российскими олигархами"
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе 2020 году.По его словам, благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать."Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул Макей.На уточняющий вопрос, касается ли это именно российских олигархов, он ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Постепенно они сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует нового голосования и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена Минском в розыск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733950717.html
https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html
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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"

08:33 31.05.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе 2020 году.
"Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно… Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов", — пояснил министр.
По его словам, благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать.
"Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул Макей.
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На уточняющий вопрос, касается ли это именно российских олигархов, он ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Постепенно они сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует нового голосования и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена Минском в розыск.
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Союзное государствоСветлана ТихановскаяРоссияКГБ БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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