https://ria.ru/20210531/provokatsii-1734864125.html

Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"

Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами" - РИА Новости, 31.05.2021

Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций "российскими олигархами"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России"... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:33

2021-05-31T08:33

2021-05-31T08:33

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светлана тихановская

россия

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владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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Белоруссия заявила о подготовке провокаций "российскими олигархами"

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал "Коммерсанту", как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе 2020 году.По его словам, благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать."Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул Макей.На уточняющий вопрос, касается ли это именно российских олигархов, он ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Постепенно они сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует нового голосования и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена Минском в розыск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733950717.html

https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html

россия

белоруссия

литва

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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире