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Новый проект Павла Каплевича и Игоря Райхельсона будет посвящен Пушкину
Новый проект Павла Каплевича и Игоря Райхельсона будет посвящен Пушкину - РИА Новости, 01.06.2021
Новый проект Павла Каплевича и Игоря Райхельсона будет посвящен Пушкину
Новый проект известного продюсера и художника Павла Каплевича – грандиозная музыкальная премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T14:02
2021-06-01T10:20
пресс-релизы
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МОСКВА, 31 мая - Концертное агентство "Подмосковные вечера", организатор мероприятий. Новый проект известного продюсера и художника Павла Каплевича – грандиозная музыкальная премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов, стартует 19 июня в Большом зале Московской консерватории.Автор музыки – известный композитор Игорь Райхельсон, впервые выходящий на территорию синтетического жанра оперы. "Евгений Онегин. Сожженная глава" — это необычная и изобретательная квинтэссенция вымысла и реальности, правды и мифа, достоверности и сенсации, окрашенная большим чувством любви к "нашему всему" -- Александру Сергеевичу Пушкину. Проводниками в этот полумистический мир станут народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, один из лучших чтецов страны Александр Филиппенко (партия Введения в оперу) и знаменитый писатель, журналист Михаил Зыгарь, профессионально работающий с историческим материалом (Глас и Глаз народа). В постановке примут участие известные оперные исполнители, выступающие в лучших театрах мира: Светлана Касьян (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Михаил Петренко (бас), Алексей Исаев (баритон) и Иван Гынгазов (тенор).Новую музыку Игоря Райхельсона в этот вечер исполнят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Дирижером станет Филипп Чижевский, лауреат "Золотой Маски", известный своей экспрессивностью, точностью и вместе с тем оригинальностью интерпретаций музыкальных произведений. Окутанная тайнами и загадками X глава "Евгения Онегина" долгое время считалась безвозвратно утерянной. Согласно общепринятой версии, Пушкин сжег рукопись еще в 1830 году, чтобы лишний раз не дразнить цензоров и власть, но на память оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, хитроумно их зашифровав. Ключ к шифру удалось подобрать лишь в начале XX века, а еще несколько десятилетий спустя ленинградский библиограф Д. Аль сообщил о сенсационной находке полного текста уничтоженной главы. Вот уже более полувека крупнейшие ученые, культурологи и литературоведы, включая Юрия Лотмана, спорят о том, подлинен ли обнаруженный текст или это талантливая мистификация и один из возможных вариантов реконструкции. "Для меня степень достоверности всего текста не имеет решающего значения, ведь я занимаюсь оперным материалом, а это всегда своего рода условность. Главное – игровая суть, загадка, возможность создать новую вселенную и погрузиться в нее целиком", - говорит Павел Каплевич, автор проекта. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.12+
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60
пресс-релизы

Новый проект Павла Каплевича и Игоря Райхельсона будет посвящен Пушкину

14:02 31.05.2021 (обновлено: 10:20 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской консерватории
Большой зал Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 31 мая - Концертное агентство "Подмосковные вечера", организатор мероприятий. Новый проект известного продюсера и художника Павла Каплевича – грандиозная музыкальная премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов, стартует 19 июня в Большом зале Московской консерватории.
Автор музыки – известный композитор Игорь Райхельсон, впервые выходящий на территорию синтетического жанра оперы.
"Евгений Онегин. Сожженная глава" — это необычная и изобретательная квинтэссенция вымысла и реальности, правды и мифа, достоверности и сенсации, окрашенная большим чувством любви к "нашему всему" -- Александру Сергеевичу Пушкину.
Проводниками в этот полумистический мир станут народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, один из лучших чтецов страны Александр Филиппенко (партия Введения в оперу) и знаменитый писатель, журналист Михаил Зыгарь, профессионально работающий с историческим материалом (Глас и Глаз народа).
В постановке примут участие известные оперные исполнители, выступающие в лучших театрах мира: Светлана Касьян (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Михаил Петренко (бас), Алексей Исаев (баритон) и Иван Гынгазов (тенор).
Новую музыку Игоря Райхельсона в этот вечер исполнят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Дирижером станет Филипп Чижевский, лауреат "Золотой Маски", известный своей экспрессивностью, точностью и вместе с тем оригинальностью интерпретаций музыкальных произведений.
Окутанная тайнами и загадками X глава "Евгения Онегина" долгое время считалась безвозвратно утерянной. Согласно общепринятой версии, Пушкин сжег рукопись еще в 1830 году, чтобы лишний раз не дразнить цензоров и власть, но на память оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, хитроумно их зашифровав. Ключ к шифру удалось подобрать лишь в начале XX века, а еще несколько десятилетий спустя ленинградский библиограф Д. Аль сообщил о сенсационной находке полного текста уничтоженной главы. Вот уже более полувека крупнейшие ученые, культурологи и литературоведы, включая Юрия Лотмана, спорят о том, подлинен ли обнаруженный текст или это талантливая мистификация и один из возможных вариантов реконструкции.
"Для меня степень достоверности всего текста не имеет решающего значения, ведь я занимаюсь оперным материалом, а это всегда своего рода условность. Главное – игровая суть, загадка, возможность создать новую вселенную и погрузиться в нее целиком", - говорит Павел Каплевич, автор проекта.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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