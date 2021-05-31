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Орлов: предприниматели стали реже сталкиваться с давлением при проверках

Орлов: предприниматели стали реже сталкиваться с давлением при проверках - РИА Новости, 31.05.2021

Орлов: предприниматели стали реже сталкиваться с давлением при проверках

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что предприниматели региона в 2021 году значительно реже сталкиваются с административным давлением при... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:48

2021-05-31T13:48

2021-05-31T13:48

россия

дмитрий демешин

василий орлов (губернатор)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

амурская область

владивосток

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что предприниматели региона в 2021 году значительно реже сталкиваются с административным давлением при проведении проверок.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов сделал такое заявление после межведомственного совещания Генеральной прокуратуры РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, прошедшего во Владивостоке 31 мая. Одной из тем совещания стала тема проверки бизнеса в регионах Дальнего Востока."Хочу отметить, предприниматели региона в этом году значительно реже сталкиваются с административным давлением для проведения проверок. Это говорит о том, что в области эффективно действует мораторий на проведение контрольных мероприятий, введённый на федеральном уровне в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев напомнил на совещании, что президент России Владимир Путин на первом Восточном экономическом форуме определил развитие Дальнего Востока "национальным приоритетом на весь XXI века", Как считает Трутнев, для защиты крупного бизнеса, в частности, резидентов ТОР от излишнего прессинга надзорных органов, а также для инвестиционной привлекательности и развития Дальнего Востока, возможно, потребуется совершенствование законодательства."С 1 июля начнет действовать синхронизированный с порталом "Госуслуги" единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура. Теперь контролёры не смогут проводить проверки, если вовремя не внесут запланированные мероприятия в реестр. Этот реестр будет публичным", - сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.Демешин отметил, что предприниматели смогут не только отслеживать планы контролёров, но и оспаривать их."В Амурской области за первый квартал года не поступило ни одного обращения в адрес уполномоченного по правам предпринимателей в регионе по поводу нарушений при проведении контрольных проверок бизнеса", - отмечается в сообщении.Создана рабочая группа под председательством Орлова, которая рассматривает "кейсы проблемных проверок".Орлов отметил, что ТОР остаются одним из ключевых инструментов привлечения инвесторов в регион."Несмотря на пандемию, преференциальные режимы показали хорошую динамику – сразу восемь новых резидентов ТОР в Амурской области приступили к работе в 2020 году. Хочу отметить, что мы стараемся минимизировать все административные барьеры и для предпринимателей. С начала пандемии мы сконцентрировались на плотном взаимодействии с бизнес-сообществом. Вели прямой диалог, в режиме онлайн советовались о необходимости введения тех или иных мер поддержки", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20210524/mediki-1733641014.html

https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

https://ria.ru/20210421/pozhar-1729223430.html

россия

амурская область

владивосток

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россия, дмитрий демешин, василий орлов (губернатор), генеральная прокуратура рф, владимир путин, амурская область, владивосток, экономика