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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734920316.html
Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР
Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР - РИА Новости, 31.05.2021
Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР
Жители Рязанской области проявили большой интерес к процедуре предварительного голосования за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия", заявил губернатор РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:35
2021-05-31T13:35
рязанская область
николай любимов
андрей красов
андрей макаров
госдума рф
единая россия
политика
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жители Рязанской области проявили большой интерес к процедуре предварительного голосования за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия", заявил губернатор Николай Любимов, комментируя итоги праймериз.Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В этом году в нем приняло участие рекордное количество жителей Рязанской области – более 85 тысяч человек. В регионе праймериз прошли полностью в онлайн-формате, и проголосовать смогли все зарегистрированные избиратели."В целом предварительное голосование прошло спокойно. Мы выбрали очень удобный для людей формат. Дистанционный режим повысил доверие к праймериз, жители региона проявили большой интерес к процедуре, в том числе из-за отсутствия малейших сомнений в ее легитимности", – отметил Николай Любимов.По его словам, выбранная партией открытая модель с участием новых лиц привлекла молодежь, которая активно участвовала в голосовании. Среди кандидатов было немало людей, ярко проявивших себя в условиях пандемии."Волонтеры, помогавшие рязанцам, хотят продолжить работу на благо земляков, на благо региона. Я очень ценю эту инициативу", – сказал губернатор.Любимов напомнил, что решение партии о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму будет основано на результатах предварительного голосования."Важно, что рязанцы сами определили, кого они хотят видеть в списке "Единой России". В тройку лидеров вошли авторитетные уважаемые люди, избиратели им доверяют. Абсолютное большинство набрал наш депутат в Государственной думе Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне", – добавил Любимов.
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николай любимов, андрей красов, андрей макаров, госдума рф, единая россия, политика

Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР

13:35 31.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / / Центральная часть города Скопина Рязанской области
Центральная часть города Скопина Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
CC BY-SA 4.0 / /
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жители Рязанской области проявили большой интерес к процедуре предварительного голосования за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия", заявил губернатор Николай Любимов, комментируя итоги праймериз.
Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В этом году в нем приняло участие рекордное количество жителей Рязанской области – более 85 тысяч человек. В регионе праймериз прошли полностью в онлайн-формате, и проголосовать смогли все зарегистрированные избиратели.
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"В целом предварительное голосование прошло спокойно. Мы выбрали очень удобный для людей формат. Дистанционный режим повысил доверие к праймериз, жители региона проявили большой интерес к процедуре, в том числе из-за отсутствия малейших сомнений в ее легитимности", – отметил Николай Любимов.
По его словам, выбранная партией открытая модель с участием новых лиц привлекла молодежь, которая активно участвовала в голосовании. Среди кандидатов было немало людей, ярко проявивших себя в условиях пандемии.
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"Волонтеры, помогавшие рязанцам, хотят продолжить работу на благо земляков, на благо региона. Я очень ценю эту инициативу", – сказал губернатор.
Любимов напомнил, что решение партии о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму будет основано на результатах предварительного голосования.
"Важно, что рязанцы сами определили, кого они хотят видеть в списке "Единой России". В тройку лидеров вошли авторитетные уважаемые люди, избиратели им доверяют. Абсолютное большинство набрал наш депутат в Государственной думе Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне", – добавил Любимов.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовАндрей КрасовАндрей МакаровГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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