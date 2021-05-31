https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734920316.html

Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР

Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР - РИА Новости, 31.05.2021

Жители Рязанской области проявили большой интерес к праймериз ЕР

Жители Рязанской области проявили большой интерес к процедуре предварительного голосования за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия", заявил губернатор РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:35

2021-05-31T13:35

2021-05-31T13:35

рязанская область

николай любимов

андрей красов

андрей макаров

госдума рф

единая россия

политика

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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жители Рязанской области проявили большой интерес к процедуре предварительного голосования за кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия", заявил губернатор Николай Любимов, комментируя итоги праймериз.Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. В этом году в нем приняло участие рекордное количество жителей Рязанской области – более 85 тысяч человек. В регионе праймериз прошли полностью в онлайн-формате, и проголосовать смогли все зарегистрированные избиратели."В целом предварительное голосование прошло спокойно. Мы выбрали очень удобный для людей формат. Дистанционный режим повысил доверие к праймериз, жители региона проявили большой интерес к процедуре, в том числе из-за отсутствия малейших сомнений в ее легитимности", – отметил Николай Любимов.По его словам, выбранная партией открытая модель с участием новых лиц привлекла молодежь, которая активно участвовала в голосовании. Среди кандидатов было немало людей, ярко проявивших себя в условиях пандемии."Волонтеры, помогавшие рязанцам, хотят продолжить работу на благо земляков, на благо региона. Я очень ценю эту инициативу", – сказал губернатор.Любимов напомнил, что решение партии о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму будет основано на результатах предварительного голосования."Важно, что рязанцы сами определили, кого они хотят видеть в списке "Единой России". В тройку лидеров вошли авторитетные уважаемые люди, избиратели им доверяют. Абсолютное большинство набрал наш депутат в Государственной думе Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне", – добавил Любимов.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734896679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, андрей красов, андрей макаров, госдума рф, единая россия, политика