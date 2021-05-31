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Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.05.2021
Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:19
2021-05-31T13:19
2021-05-31T13:19
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петр бирюков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что пожарно-спасательный гарнизон столицы отмечает профессиональный праздник – День пожарной охраны Москвы."Истории профессиональной пожарной охраны города – более двух веков. Благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев сегодня продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы. Это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Однако ее главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь. Их задача не только спасти оказавшегося в беде, но и предотвратить несчастный случай", - цитируют в сообщении Бирюкова.Он отметил, что сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа, результат этого системного труда – ежегодное снижение числа пожаровУточняется, что за последние 10 лет на пожарах спасено более 14 тысяч человек.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что пожарно-спасательный гарнизон столицы отмечает профессиональный праздник – День пожарной охраны Москвы
.
"Истории профессиональной пожарной охраны города – более двух веков. Благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев сегодня продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы. Это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Однако ее главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь. Их задача не только спасти оказавшегося в беде, но и предотвратить несчастный случай", - цитируют в сообщении Бирюкова.
Он отметил, что сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа, результат этого системного труда – ежегодное снижение числа пожаров
Уточняется, что за последние 10 лет на пожарах спасено более 14 тысяч человек.