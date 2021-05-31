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Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником

Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.05.2021

Бирюков поздравил московских пожарных с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:19

2021-05-31T13:19

2021-05-31T13:19

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что пожарно-спасательный гарнизон столицы отмечает профессиональный праздник – День пожарной охраны Москвы."Истории профессиональной пожарной охраны города – более двух веков. Благородное дело и славные традиции многих поколений огнеборцев сегодня продолжает многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы. Это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Однако ее главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь. Их задача не только спасти оказавшегося в беде, но и предотвратить несчастный случай", - цитируют в сообщении Бирюкова.Он отметил, что сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится колоссальная профилактическая работа, результат этого системного труда – ежегодное снижение числа пожаровУточняется, что за последние 10 лет на пожарах спасено более 14 тысяч человек.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество