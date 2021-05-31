https://ria.ru/20210531/pozhar-1734916757.html
Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске
Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске - РИА Новости, 31.05.2021
Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске
Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, по предварительной версии, произошел в одном из номеров из-за нарушения гостями правил противопожарной... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:21
2021-05-31T13:21
2021-05-31T13:21
артур парфенчиков
петрозаводск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, по предварительной версии, произошел в одном из номеров из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.Ранее сообщалось, что у гостиницы "Северная" в Петрозаводске в воскресенье загорелась кровля. Позже сообщалось о локализации на площади 500 квадратных метров. Постояльцы и персонал были эвакуированы, пострадавших нет. В 21.10 пожар был ликвидирован."В крыле по улице Ленина продолжается проливка деревянных конструкций, работает лаборатория. Дознаватели выясняют причины возгорания. По предварительной версии, оно началось в одном из номеров "Люкс" из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210530/pozhar-1734793796.html
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур парфенчиков, петрозаводск, происшествия