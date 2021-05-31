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Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске
Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске - РИА Новости, 31.05.2021
Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске
Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, по предварительной версии, произошел в одном из номеров из-за нарушения гостями правил противопожарной... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:21
2021-05-31T13:21
артур парфенчиков
петрозаводск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, по предварительной версии, произошел в одном из номеров из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.Ранее сообщалось, что у гостиницы "Северная" в Петрозаводске в воскресенье загорелась кровля. Позже сообщалось о локализации на площади 500 квадратных метров. Постояльцы и персонал были эвакуированы, пострадавших нет. В 21.10 пожар был ликвидирован."В крыле по улице Ленина продолжается проливка деревянных конструкций, работает лаборатория. Дознаватели выясняют причины возгорания. По предварительной версии, оно началось в одном из номеров "Люкс" из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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артур парфенчиков, петрозаводск, происшествия

Названа предварительная причина пожара в гостинице в Петрозаводске

13:21 31.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске, по предварительной версии, произошел в одном из номеров из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что у гостиницы "Северная" в Петрозаводске в воскресенье загорелась кровля. Позже сообщалось о локализации на площади 500 квадратных метров. Постояльцы и персонал были эвакуированы, пострадавших нет. В 21.10 пожар был ликвидирован.
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При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека
"В крыле по улице Ленина продолжается проливка деревянных конструкций, работает лаборатория. Дознаватели выясняют причины возгорания. По предварительной версии, оно началось в одном из номеров "Люкс" из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
 
Артур ПарфенчиковПетрозаводскПроисшествия
 
 
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