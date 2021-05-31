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В Абхазии возобновили поиск пропавшего в горах российского туриста

В Абхазии возобновили поиск пропавшего в горах российского туриста - РИА Новости, 31.05.2021

В Абхазии возобновили поиск пропавшего в горах российского туриста

Абхазские спасатели продолжают поиск пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова, обследовано русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:10

2021-05-31T16:10

2021-05-31T16:35

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СУХУМ, 31 мая – РИА Новости. Абхазские спасатели продолжают поиск пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова, обследовано русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии.Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. Поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался 64-летний Владимир Ульянов. Десятидневные поиски не дали никаких результатов, операция по его спасению была завершена. Прокуратура Сухумского района проводит проверку по данному делу. Позже стало известно, что друзья пропавшего продолжат его поиск.В ведомстве уточнили, что поиски не дали никаких результатов. "Тем временем группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам, движется по маршруту в районе верховьев реки Гумиста", - сообщили в пресс-службе. В состав группы входят также сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Волонтеры не будут подниматься в альпийскую зону, а ограничатся работой в районе лесного высокогорья.Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховья реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы Владимир Ульянов.

https://ria.ru/20210530/devochka-1734782260.html

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туристы, россия, абхазия, в мире