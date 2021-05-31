Армения опровергла сообщения о пленении военных Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в понедельник сообщения о новых случаях пленения армянских военных азербайджанскими военнослужащими, говорится в заявлении пресс-службы минобороны, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Тридцатого мая в азербайджанском сегменте соцсетей была распространена информация о пленении армянских военнослужащих при пересечении госграницы Азербайджана. Несмотря на то, что эта информация была быстро опровергнута азербайджанскими госструктурами, в том числе государственной погранслужбой Азербайджана, некоторые армянские пользователи социальных сетей и СМИ продолжают ее распространять", - говорится в заявлении пресс-службы.
"Минобороны в очередной раз призывает не распространять непроверенную, более того, ложную, а в данном случае даже официально опровергнутую информацию", - заявили в ведомстве.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.