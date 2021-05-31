https://ria.ru/20210531/plenenie-1734968511.html

Армения опровергла сообщения о пленении военных Азербайджаном

Армения опровергла сообщения о пленении военных Азербайджаном - РИА Новости, 31.05.2021

Армения опровергла сообщения о пленении военных Азербайджаном

Министерство обороны Армении опровергло в понедельник сообщения о новых случаях пленения армянских военных азербайджанскими военнослужащими, говорится в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:51

2021-05-31T16:51

2021-05-31T16:51

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5850b59806485a578b7de70d8848bd61.jpg

ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в понедельник сообщения о новых случаях пленения армянских военных азербайджанскими военнослужащими, говорится в заявлении пресс-службы минобороны, поступившем в распоряжение РИА Новости."Тридцатого мая в азербайджанском сегменте соцсетей была распространена информация о пленении армянских военнослужащих при пересечении госграницы Азербайджана. Несмотря на то, что эта информация была быстро опровергнута азербайджанскими госструктурами, в том числе государственной погранслужбой Азербайджана, некоторые армянские пользователи социальных сетей и СМИ продолжают ее распространять", - говорится в заявлении пресс-службы."Минобороны в очередной раз призывает не распространять непроверенную, более того, ложную, а в данном случае даже официально опровергнутую информацию", - заявили в ведомстве.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734369523.html

https://ria.ru/20210530/pashinyan-1734795918.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире