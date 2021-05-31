https://ria.ru/20210531/palestina-1734900912.html

Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины

Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины - РИА Новости, 31.05.2021

Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины

Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) уволило репортера Эмили Уайлдер, выступавшую в поддержку Палестины, из-за предвзятого отношения к сторонам конфликта, которое... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:14

2021-05-31T12:14

2021-05-31T12:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

общество

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) уволило репортера Эмили Уайлдер, выступавшую в поддержку Палестины, из-за предвзятого отношения к сторонам конфликта, которое могло поставить под угрозу других журналистов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведущего редактора агентства Брайана Каровиллано.Он добавил, что, по мнению агентства, твиты в Twitter Уайлдер могли подвергнуть опасности других журналистов, которые ведут репортажи в зоне боевых действий, если возникнет впечатление, что агентство принимает чью-то сторону в конфликте."На карту поставлена ​​безопасность журналистов и авторитет АП. Наш авторитет постоянно находится под угрозой. Наши правила в социальных сетях существуют для защиты этого авторитета, потому что защита нашего авторитета - это то же самое, что и защита журналистов", - считает Каровиллано.Ранее сообщалось, что Уайлдер была уволена из агентства, проработав там всего дне недели. Как заявила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.

https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html

https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, общество, в мире