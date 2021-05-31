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Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины
Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины - РИА Новости, 31.05.2021
Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины
Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) уволило репортера Эмили Уайлдер, выступавшую в поддержку Палестины, из-за предвзятого отношения к сторонам конфликта, которое... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:14
2021-05-31T12:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
общество
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) уволило репортера Эмили Уайлдер, выступавшую в поддержку Палестины, из-за предвзятого отношения к сторонам конфликта, которое могло поставить под угрозу других журналистов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведущего редактора агентства Брайана Каровиллано.Он добавил, что, по мнению агентства, твиты в Twitter Уайлдер могли подвергнуть опасности других журналистов, которые ведут репортажи в зоне боевых действий, если возникнет впечатление, что агентство принимает чью-то сторону в конфликте."На карту поставлена ​​безопасность журналистов и авторитет АП. Наш авторитет постоянно находится под угрозой. Наши правила в социальных сетях существуют для защиты этого авторитета, потому что защита нашего авторитета - это то же самое, что и защита журналистов", - считает Каровиллано.Ранее сообщалось, что Уайлдер была уволена из агентства, проработав там всего дне недели. Как заявила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.
https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, общество, в мире

Репортера Associated Press уволили за посты в поддержку Палестины

12:14 31.05.2021 (обновлено: 12:52 31.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) уволило репортера Эмили Уайлдер, выступавшую в поддержку Палестины, из-за предвзятого отношения к сторонам конфликта, которое могло поставить под угрозу других журналистов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ведущего редактора агентства Брайана Каровиллано.
"Эмили Уайлдер уволили, так как у нее была серия сообщений в социальных сетях, которые демонстрировали явное предвзятое отношение к одной из сторон в одной из самых спорных и сложных историй, которые мы освещаем", - заявил Каровиллано.
Он добавил, что, по мнению агентства, твиты в Twitter Уайлдер могли подвергнуть опасности других журналистов, которые ведут репортажи в зоне боевых действий, если возникнет впечатление, что агентство принимает чью-то сторону в конфликте.
"На карту поставлена ​​безопасность журналистов и авторитет АП. Наш авторитет постоянно находится под угрозой. Наши правила в социальных сетях существуют для защиты этого авторитета, потому что защита нашего авторитета - это то же самое, что и защита журналистов", - считает Каровиллано.
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Ранее сообщалось, что Уайлдер была уволена из агентства, проработав там всего дне недели. Как заявила сама репортер газете Guardian, в АП обосновали решение об увольнении тем, что девушка за время работы нарушила политику агентства в отношении социальных сетей, представитель АП также назвал газете эту причину увольнения.
Уайлдер сделала заявление в социальных сетях, где изложила свою версию событий. По ее словам, она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине еще будучи студенткой Стэнфордского университета, который она окончила в прошлом году. Она утверждает, что сторонники республиканцев в Стэнфорде запустили кампанию с целью дискредитировать Уайлдер, используя ее активистскую деятельность. Девушка заявила, что получила в свой адрес множество сексистских, антисемитских и расистских комментариев.
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