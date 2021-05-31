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Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение
Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение - РИА Новости, 31.05.2021
Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение
Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:48
2021-05-31T10:48
2021-05-31T10:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства."Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений... "покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"... Сегодня судом по ходатайству следователя СКР будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия