https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734880567.html

Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение

Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение - РИА Новости, 31.05.2021

Жителю Екатеринбурга, стрелявшему по прохожим, предъявили обвинение

Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:48

2021-05-31T10:48

2021-05-31T10:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства."Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений... "покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"... Сегодня судом по ходатайству следователя СКР будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия