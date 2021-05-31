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В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя
В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя - РИА Новости, 31.05.2021
В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя
Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:55
2021-05-31T16:55
2021-05-31T16:55
железная дорога
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Отмечается, что сбой произошёл в системе телефонной связи, что нарушило передачу сигналов и связь между диспетчерской службой управления движением и поездами. Таким образом, движение поездов было приостановлено по всей стране.По данным NOS, для восстановления работы поездов может понадобиться длительное время.Компания "Нидерландские железные дорогие" рекомендует жителям отложить поездки.
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