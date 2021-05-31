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В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя
В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя - РИА Новости, 31.05.2021
В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя
Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:55
2021-05-31T16:55
железная дорога
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Отмечается, что сбой произошёл в системе телефонной связи, что нарушило передачу сигналов и связь между диспетчерской службой управления движением и поездами. Таким образом, движение поездов было приостановлено по всей стране.По данным NOS, для восстановления работы поездов может понадобиться длительное время.Компания "Нидерландские железные дорогие" рекомендует жителям отложить поездки.
https://ria.ru/20210516/poezd-1732499206.html
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железная дорога, нидерланды, в мире

В Нидерландах движение поездов парализовало из-за технического сбоя

16:55 31.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Железнодорожное движение в Нидерландах нарушено из-за технического сбоя, передаёт Нидерландская вещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что сбой произошёл в системе телефонной связи, что нарушило передачу сигналов и связь между диспетчерской службой управления движением и поездами. Таким образом, движение поездов было приостановлено по всей стране.
По данным NOS, для восстановления работы поездов может понадобиться длительное время.
Компания "Нидерландские железные дорогие" рекомендует жителям отложить поездки.
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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Железная дорогаНидерландыВ мире
 
 
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