Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html
В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна
В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна - РИА Новости, 31.05.2021
В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна
Представитель ИК-2 Владимирской области заявила в суде, что считают неправомерным иск Алексея Навального к колонии, и рассказали, что сокамерники блогера на... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:41
2021-05-31T16:03
замена условного срока навального
алексей навальный
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733928125_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_3c63dd25a6b7e1b58e73857056c3962d.jpg
ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 31 мая - РИА Новости. Представитель ИК-2 Владимирской области заявила в суде, что считают неправомерным иск Алексея Навального к колонии, и рассказали, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались, передает корреспондент РИА Новости.Петушинский районный суд проводит заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимает участие по видеосвязи."Ходатайство о приобщении к материалам дела справок... о том, что от осужденных, состоящих на контроле учета предложений, заявлений и ходатайств о нарушении непрерывного сна не поступало. Также есть справка... о том, что от осужденных, непосредственно отбывающих наказание с Алексеем Анатольевичем... жалоб, ходатайств и предложений по нарушению непрерывного сна не поступало", - сказала представитель колонии.Защита и сам Навальный выступили против ходатайства. Представитель же колонии заявила, что иск блогера не признает в полном объеме.Представитель ИК-2 уточнила, что статус Навального как склонного к побегу закончится 11 июня, через три месяца после постановки на учёт.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. На 7 июня назначено рассмотрение остальных двух исков Навального к ИК-2.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210526/navalnyy-1733966108.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733928125_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_b848052cad34ad2430eb0daaa78b55fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, алексей навальный, владимирская область, происшествия

В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна

15:41 31.05.2021 (обновлено: 16:03 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 31 мая - РИА Новости. Представитель ИК-2 Владимирской области заявила в суде, что считают неправомерным иск Алексея Навального к колонии, и рассказали, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались, передает корреспондент РИА Новости.
Петушинский районный суд проводит заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимает участие по видеосвязи.
"Ходатайство о приобщении к материалам дела справок... о том, что от осужденных, состоящих на контроле учета предложений, заявлений и ходатайств о нарушении непрерывного сна не поступало. Также есть справка... о том, что от осужденных, непосредственно отбывающих наказание с Алексеем Анатольевичем... жалоб, ходатайств и предложений по нарушению непрерывного сна не поступало", - сказала представитель колонии.
Защита и сам Навальный выступили против ходатайства. Представитель же колонии заявила, что иск блогера не признает в полном объеме.
Представитель ИК-2 уточнила, что статус Навального как склонного к побегу закончится 11 июня, через три месяца после постановки на учёт.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 13:04
ИК объяснила, почему Навального поставили на учет как склонного к побегу
Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. На 7 июня назначено рассмотрение остальных двух исков Навального к ИК-2.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
 
Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйВладимирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Сапеги
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
Лента новостейМолния