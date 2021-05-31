https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна

В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна - РИА Новости, 31.05.2021

В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна

Представитель ИК-2 Владимирской области заявила в суде, что считают неправомерным иск Алексея Навального к колонии, и рассказали, что сокамерники блогера на... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:41

2021-05-31T15:41

2021-05-31T16:03

замена условного срока навального

алексей навальный

владимирская область

происшествия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 31 мая - РИА Новости. Представитель ИК-2 Владимирской области заявила в суде, что считают неправомерным иск Алексея Навального к колонии, и рассказали, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались, передает корреспондент РИА Новости.Петушинский районный суд проводит заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимает участие по видеосвязи."Ходатайство о приобщении к материалам дела справок... о том, что от осужденных, состоящих на контроле учета предложений, заявлений и ходатайств о нарушении непрерывного сна не поступало. Также есть справка... о том, что от осужденных, непосредственно отбывающих наказание с Алексеем Анатольевичем... жалоб, ходатайств и предложений по нарушению непрерывного сна не поступало", - сказала представитель колонии.Защита и сам Навальный выступили против ходатайства. Представитель же колонии заявила, что иск блогера не признает в полном объеме.Представитель ИК-2 уточнила, что статус Навального как склонного к побегу закончится 11 июня, через три месяца после постановки на учёт.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. На 7 июня назначено рассмотрение остальных двух исков Навального к ИК-2.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210526/navalnyy-1733966108.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, владимирская область, происшествия