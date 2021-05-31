https://ria.ru/20210531/moshenniki-1734856522.html

Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"

Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу" - РИА Новости, 31.05.2021

Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"

Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:18

2021-05-31T03:18

2021-05-31T09:30

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв, сообщили РИА Новости в компании Bi.Zone.Как рассказали эксперты, соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, размещенное преступниками, и вступает с ними в переписку.В процессе фиктивного оформления будущий "работник" должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы". В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит.По его словам, уже созданы методы выявления и предотвращения таких случаев. Он также обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/sayt-1734570916.html

https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество