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Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"
Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу" - РИА Новости, 31.05.2021
Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"
Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:18
2021-05-31T09:30
россия
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв, сообщили РИА Новости в компании Bi.Zone.Как рассказали эксперты, соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, размещенное преступниками, и вступает с ними в переписку.В процессе фиктивного оформления будущий "работник" должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы". В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит.По его словам, уже созданы методы выявления и предотвращения таких случаев. Он также обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.
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россия, общество

Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"

03:18 31.05.2021 (обновлено: 09:30 31.05.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв, сообщили РИА Новости в компании Bi.Zone.
Как рассказали эксперты, соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, размещенное преступниками, и вступает с ними в переписку.
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Названы сайты, которые чаще всего клонируют мошенники
В процессе фиктивного оформления будущий "работник" должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы". В некоторых случаях на имя жертвы могут взять кредит.

"Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней", отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

По его словам, уже созданы методы выявления и предотвращения таких случаев. Он также обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.
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