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Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи
Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над введением единых для всех регионов критериев определения многодетной семьи и над поэтапном... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:14
2021-05-31T14:14
2021-05-31T16:13
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над введением единых для всех регионов критериев определения многодетной семьи и над поэтапном снижении налоговой нагрузки для таких семей."У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными. Исходя из чего - тоже понятно, из чего: количества денег в регионе. Но права-то у всех должны быть в целом одинаковые. И вот это противоречие, его, конечно, по-хорошему нужно устранять, поскольку это создает социальный дисбаланс. Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".При этом, по его словам, нужно учесть текущие финансовые возможности.Также Медведев предложить подумать над снижением налоговой нагрузки для таких семей."Еще одно направление связано с поддержкой многодетных семей. Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи. Есть целый ряд идей, касающихся тех институтов, которые сейчас работают по поддержке таких многодетных семей, ну и их некоторой модификации", - отметил он.По его мнению, единый статус многодетности стоило бы разработать "по московскому образцу или по образцу ряда субъектов, где возможности, близкие к московским"."Но надо смотреть правде в глаза - далеко не все субъекты к этому готовы", - отметил Медведев.Он признал, что разработка единого определения статуса многодетной семьи - это непростая задача.По его словам, данный вопрос будет включен в программу "Единой России", с которой она пойдет на выборы.
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россия, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
предложил подумать над введением единых для всех регионов критериев определения многодетной семьи и над поэтапном снижении налоговой нагрузки для таких семей.
"У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными. Исходя из чего - тоже понятно, из чего: количества денег в регионе. Но права-то у всех должны быть в целом одинаковые. И вот это противоречие, его, конечно, по-хорошему нужно устранять, поскольку это создает социальный дисбаланс. Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".
При этом, по его словам, нужно учесть текущие финансовые возможности.
Также Медведев предложить подумать над снижением налоговой нагрузки для таких семей.
"Еще одно направление связано с поддержкой многодетных семей. Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи. Есть целый ряд идей, касающихся тех институтов, которые сейчас работают по поддержке таких многодетных семей, ну и их некоторой модификации", - отметил он.
По его мнению, единый статус многодетности стоило бы разработать "по московскому образцу или по образцу ряда субъектов, где возможности, близкие к московским".
"Но надо смотреть правде в глаза - далеко не все субъекты к этому готовы", - отметил Медведев.
Он признал, что разработка единого определения статуса многодетной семьи - это непростая задача.
"Но нужно к этому подходить - просто потому что по конституции, которую мы все чтим и которую приводим всегда в пример, граждане обладают равными правами вне зависимости от места их проживания. И стремиться к единой модели обеспечения многодетных семей, конечно, необходимо", - заключил председатель партии.
По его словам, данный вопрос будет включен в программу "Единой России", с которой она пойдет на выборы.