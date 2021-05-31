https://ria.ru/20210531/mnogodetnye-1734928206.html

Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи

Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи - РИА Новости, 31.05.2021

Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над введением единых для всех регионов критериев определения многодетной семьи и над поэтапном... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:14

2021-05-31T14:14

2021-05-31T16:13

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил подумать над введением единых для всех регионов критериев определения многодетной семьи и над поэтапном снижении налоговой нагрузки для таких семей."У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными. Исходя из чего - тоже понятно, из чего: количества денег в регионе. Но права-то у всех должны быть в целом одинаковые. И вот это противоречие, его, конечно, по-хорошему нужно устранять, поскольку это создает социальный дисбаланс. Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".При этом, по его словам, нужно учесть текущие финансовые возможности.Также Медведев предложить подумать над снижением налоговой нагрузки для таких семей."Еще одно направление связано с поддержкой многодетных семей. Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи. Есть целый ряд идей, касающихся тех институтов, которые сейчас работают по поддержке таких многодетных семей, ну и их некоторой модификации", - отметил он.По его мнению, единый статус многодетности стоило бы разработать "по московскому образцу или по образцу ряда субъектов, где возможности, близкие к московским"."Но надо смотреть правде в глаза - далеко не все субъекты к этому готовы", - отметил Медведев.Он признал, что разработка единого определения статуса многодетной семьи - это непростая задача.По его словам, данный вопрос будет включен в программу "Единой России", с которой она пойдет на выборы.

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

россия

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россия, дмитрий медведев, общество