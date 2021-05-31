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Мантуров проведет совещание с металлургами
Мантуров проведет совещание с металлургами - РИА Новости, 31.05.2021
Мантуров проведет совещание с металлургами
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проведет во вторник совещание с металлургами, сообщили РИА Новости источники в отрасли. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:21
2021-05-31T19:21
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проведет во вторник совещание с металлургами, сообщили РИА Новости источники в отрасли."Пришло приглашение на совещание у Мантурова завтра. Но повестки пока нет, ждем, что предложит Минпромторг. Свои предложения металлурги в министерство уже давно направили", - сказал РИА Новости источник в одной из металлургических компаний."Да, совещание запланировано на завтра, тема - цены на металлопродукцию", - подтвердил источник в другой компании.Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа - примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. Он добавил, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налога.А на прошлой неделе, 27 мая, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на металлургическом саммите предлагал отрасли подумать над новыми срочными ценами по сдерживанию внутренних цен на металлопродукцию.Для оживления дискуссии замминистра, по его собственному выражению, "набросал" ряд предложений: установить экспортную пошлину на металлопродукцию и допдоходы бюджета отдать пострадавшим отраслям; отменить возврат НДС при экспорте металлопродукции; увеличить повышающий коэффициент на железнодорожные перевозки на экспорт. Евтухов пояснял, что это все гипотетические меры. Белоусов же в понедельник высказался против введения экспортной пошлины на металлопродукцию по аналогии с "зерновым демпфером" (описанный Евтуховым первый вариант).
https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734953521.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, виктор евтухов, экономика

Мантуров проведет совещание с металлургами

19:21 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонии открытия производственной площадки "ЦИТО" в Москве
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонии открытия производственной площадки ЦИТО в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проведет во вторник совещание с металлургами, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
"Пришло приглашение на совещание у Мантурова завтра. Но повестки пока нет, ждем, что предложит Минпромторг. Свои предложения металлурги в министерство уже давно направили", - сказал РИА Новости источник в одной из металлургических компаний.
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"Да, совещание запланировано на завтра, тема - цены на металлопродукцию", - подтвердил источник в другой компании.
Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа - примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. Он добавил, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налога.
А на прошлой неделе, 27 мая, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на металлургическом саммите предлагал отрасли подумать над новыми срочными ценами по сдерживанию внутренних цен на металлопродукцию.
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Для оживления дискуссии замминистра, по его собственному выражению, "набросал" ряд предложений: установить экспортную пошлину на металлопродукцию и допдоходы бюджета отдать пострадавшим отраслям; отменить возврат НДС при экспорте металлопродукции; увеличить повышающий коэффициент на железнодорожные перевозки на экспорт. Евтухов пояснял, что это все гипотетические меры. Белоусов же в понедельник высказался против введения экспортной пошлины на металлопродукцию по аналогии с "зерновым демпфером" (описанный Евтуховым первый вариант).
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Андрей БелоусовВиктор ЕвтуховЭкономика
 
 
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