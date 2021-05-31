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Медведев призвал привести в порядок детские лагеря
Медведев призвал привести в порядок детские лагеря - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев призвал привести в порядок детские лагеря
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации инфраструктуры летних оздоровительных лагерей, отметив, что реалии... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:07
2021-05-31T15:15
детский отдых
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации инфраструктуры летних оздоровительных лагерей, отметив, что реалии времени и требования детей изменились."Если говорить о детских лагерях оздоровительных, там проблема серьезная. И она касается, по сути, возрождения этих лагерей, потому что они были построены в большей своей части в 60-70-е годы прошлого века, то есть 50 лет назад. Они, во-первых, просто износились. Они уже, мягко говоря, не в лучшем состоянии, в аварийном состоянии зачастую. Ну и просто вообще изменились подходы, требования изменились даже у детей. Когда ездили в такие лагеря, естественно, про Wi-Fi никто не думал. И про то, чтобы, скажем даже по-честному, горячая и холодная вода была", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".Председатели партии отметил, что теперь все это требования жизни."Мы должны из этого исходить. Нам нужно привести их в порядок. Это большая задача. Я уверен, что "Единая Россия" здесь сможет свой вклад внести", - добавил он.
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детский отдых, дмитрий медведев, общество

Медведев призвал привести в порядок детские лагеря

15:07 31.05.2021 (обновлено: 15:15 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации инфраструктуры летних оздоровительных лагерей, отметив, что реалии времени и требования детей изменились.
"Если говорить о детских лагерях оздоровительных, там проблема серьезная. И она касается, по сути, возрождения этих лагерей, потому что они были построены в большей своей части в 60-70-е годы прошлого века, то есть 50 лет назад. Они, во-первых, просто износились. Они уже, мягко говоря, не в лучшем состоянии, в аварийном состоянии зачастую. Ну и просто вообще изменились подходы, требования изменились даже у детей. Когда ездили в такие лагеря, естественно, про Wi-Fi никто не думал. И про то, чтобы, скажем даже по-честному, горячая и холодная вода была", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".
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Председатели партии отметил, что теперь все это требования жизни.
"Мы должны из этого исходить. Нам нужно привести их в порядок. Это большая задача. Я уверен, что "Единая Россия" здесь сможет свой вклад внести", - добавил он.
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