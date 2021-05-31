https://ria.ru/20210531/lavrov-1734928810.html
Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT
Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT
Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:18
2021-05-31T14:18
2021-05-31T17:39
россия
жозеп боррель
swift
сергей лавров
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров."Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", — подчеркнул он.По его словам, возможность прекращения работы в России этой системы обмена информацией нельзя исключать."Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться", — отметил министр.Он добавил, что эта система долго позволяла обслуживать экономические связи, экономические интересы стран — членов ЕС и других государств, в том числе и Российской Федерации."Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — сказал Лавров.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Москва готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналогичного сервиса.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что прекращение ее работы может стать одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, поэтому Евросоюз не может напрямую отключить от нее какую-либо страну.В то же время в ответ на эти риски в России создали собственную систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210531/swift-1734918516.html
https://ria.ru/20210531/lavrov-1734893673.html
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Лавров о перспективе отключения России от SWIFT
Лавров о перспективе отключения России от SWIFT
2021-05-31T14:18
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россия, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, в мире
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров
.
"Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", — подчеркнул он.
По его словам, возможность прекращения работы в России этой системы обмена информацией нельзя исключать.
"Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться", — отметил министр.
Он добавил, что эта система долго позволяла обслуживать экономические связи, экономические интересы стран — членов ЕС и других государств, в том числе и Российской Федерации.
"Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — сказал Лавров.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что пока речи об отключении России
от системы SWIFT не идет, но Москва готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналогичного сервиса.
SWIFT
— международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что прекращение ее работы может стать одной из более жестких санкций Запада.
Тем не менее сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля
, SWIFT — это международная частная организация, поэтому Евросоюз
не может напрямую отключить от нее какую-либо страну.
В то же время в ответ на эти риски в России создали собственную систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.