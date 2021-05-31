https://ria.ru/20210531/lavrov-1734928810.html

Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT

Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021

Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT

Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:18

2021-05-31T14:18

2021-05-31T17:39

россия

жозеп боррель

swift

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России, заявил глава МИД Сергей Лавров."Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", — подчеркнул он.По его словам, возможность прекращения работы в России этой системы обмена информацией нельзя исключать."Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться", — отметил министр.Он добавил, что эта система долго позволяла обслуживать экономические связи, экономические интересы стран — членов ЕС и других государств, в том числе и Российской Федерации."Но мы также понимаем, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", — сказал Лавров.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Москва готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналогичного сервиса.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что прекращение ее работы может стать одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, поэтому Евросоюз не может напрямую отключить от нее какую-либо страну.В то же время в ответ на эти риски в России создали собственную систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210531/swift-1734918516.html

https://ria.ru/20210531/lavrov-1734893673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/swift-1734880225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, в мире