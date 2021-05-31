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Хорошие новости
https://ria.ru/20210531/kotenok-1734942968.html
В Белгородской области сотрудник МЧС приютил у себя спасенного котенка
В Белгородской области сотрудник МЧС приютил у себя спасенного котенка - РИА Новости, 31.05.2021
В Белгородской области сотрудник МЧС приютил у себя спасенного котенка
Спасатели в Белгородской области вытащили котенка из проема в фонарном столбе, где тот застрял, сотрудник МЧС забрал малыша к себе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:13
2021-05-31T15:13
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородский район
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели в Белгородской области вытащили котенка из проема в фонарном столбе, где тот застрял, сотрудник МЧС забрал малыша к себе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства."На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области. С помощью спасательной верёвки испуганного котёнка удалось аккуратно извлечь из ловушки. После успешно проведенной "операции" один из спасателей, убедившись, что у котенка нет хозяев, забрал его к себе домой", - рассказал собеседник агентства.По его словам, к спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что в поселке Дубовое Белгородского района в районе улицы Ягодная в технологическом проеме опоры фонаря сидит котенок и не может выбраться. Женщина сказала, что пыталась сама достать животное, но сделать это, не причинив ему боль, не получалось. Тогда она и обратилась к спасателям."Подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС России, но, учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, они откликнулись на просьбу звонившей", - добавили в пресс-службе областного главка МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородский район, белгородская область, происшествия

В Белгородской области сотрудник МЧС приютил у себя спасенного котенка

15:13 31.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Белгородской областиСотрудник МЧС России приютил у себя спасённого котенка
Сотрудник МЧС России приютил у себя спасённого котенка - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : ГУ МЧС по Белгородской области
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели в Белгородской области вытащили котенка из проема в фонарном столбе, где тот застрял, сотрудник МЧС забрал малыша к себе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка министерства.
"На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области. С помощью спасательной верёвки испуганного котёнка удалось аккуратно извлечь из ловушки. После успешно проведенной "операции" один из спасателей, убедившись, что у котенка нет хозяев, забрал его к себе домой", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, к спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что в поселке Дубовое Белгородского района в районе улицы Ягодная в технологическом проеме опоры фонаря сидит котенок и не может выбраться. Женщина сказала, что пыталась сама достать животное, но сделать это, не причинив ему боль, не получалось. Тогда она и обратилась к спасателям.
"Подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС России, но, учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, они откликнулись на просьбу звонившей", - добавили в пресс-службе областного главка МЧС.
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородский районБелгородская областьПроисшествия
 
 
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