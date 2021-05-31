https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734925336.html
Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека
Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека - РИА Новости, 31.05.2021
Ученые не нашли доказательств проникновения коронавируса в геном человека
Австралийские ученые совместно с коллегами из Испании и Британии тщательно изучили структуру ДНК инфицированной вирусом SARS-CoV-2 клетки и не нашли... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:58
2021-05-31T13:58
2021-05-31T13:58
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Австралийские ученые совместно с коллегами из Испании и Британии тщательно изучили структуру ДНК инфицированной вирусом SARS-CoV-2 клетки и не нашли доказательств того, что вирус может встраивать себя в геном человека, говорится в препринте исследования ученых, опубликованном на ресурсе bioRxiv.В рамках исследования ученые заразили COVID-19 культуру раковых клеток с целью проследить появятся ли молекулы ДНК, которые содержат копию генома коронавируса или новые вставки, в геноме зараженных клеток. Кроме того, ученые предприняли ряд действий, чтобы снизить риск ошибок или случайных совпадений, которые могли исказить конечный результат.Согласно результатам эксперимента, исследователям не удалось обнаружить ни одного примера полной интеграции вируса SARS-CoV-2 в ДНК человека, что дает возможность предполагать, что коронавирус в принципе не способен встраивать себя в человеческий геном или же это происходит исключительно редко.
https://ria.ru/20210421/mozg-1729243901.html
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коронавирус covid-19, великобритания, австралия, испания, в мире