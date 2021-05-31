Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса
12:02 31.05.2021 (обновлено: 13:51 31.05.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Ранее Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что не исключает версию распространения вируса из-за аварии в лаборатории. Американский лидер дал разведке 90 дней на изучение этой гипотезы.
"Необходимо руководствоваться единством и сотрудничать, а не противостоять, а тем более действовать по желанию отдельно взятых стран. Китайская сторона придерживается открытой позиции и готова к сотрудничеству, мы дважды приглашали экспертов ВОЗ в Китай для сотрудничества по выяснению происхождения вируса. <…> Мы призываем и остальные страны разрешить, как это сделал Китай, экспертам ВОЗ прибыть для изучения происхождения вируса", — сказал на брифинге Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что возникновение вируса — научный вопрос, который нельзя политизировать. Дипломат выразил сожаление в связи со стигматизацией Китая из-за пандемии, попытками сбросить ответственность и возложить ее на отдельные страны, а также обвинениями в адрес экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающихся исследованием происхождения вируса.
"Мы призываем США и некоторые другие страны немедленно прекратить политизацию происхождения, не нужно ради политических целей подрывать международное сотрудничество по выяснению источника вируса", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в исследовании говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран не согласились с этими выводами и призвали провести новое "прозрачное и независимое" расследование.
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