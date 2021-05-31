https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html

Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса

Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021

Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса

Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:02

2021-05-31T12:02

2021-05-31T13:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Ранее Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что не исключает версию распространения вируса из-за аварии в лаборатории. Американский лидер дал разведке 90 дней на изучение этой гипотезы. "Необходимо руководствоваться единством и сотрудничать, а не противостоять, а тем более действовать по желанию отдельно взятых стран. Китайская сторона придерживается открытой позиции и готова к сотрудничеству, мы дважды приглашали экспертов ВОЗ в Китай для сотрудничества по выяснению происхождения вируса. <…> Мы призываем и остальные страны разрешить, как это сделал Китай, экспертам ВОЗ прибыть для изучения происхождения вируса", — сказал на брифинге Ван Вэньбинь.Он подчеркнул, что возникновение вируса — научный вопрос, который нельзя политизировать. Дипломат выразил сожаление в связи со стигматизацией Китая из-за пандемии, попытками сбросить ответственность и возложить ее на отдельные страны, а также обвинениями в адрес экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающихся исследованием происхождения вируса."Мы призываем США и некоторые другие страны немедленно прекратить политизацию происхождения, не нужно ради политических целей подрывать международное сотрудничество по выяснению источника вируса", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в исследовании говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран не согласились с этими выводами и призвали провести новое "прозрачное и независимое" расследование.

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире