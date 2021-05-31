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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html
Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса
Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 31.05.2021
Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса
Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:02
2021-05-31T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
мид кнр
китай
ухань
сша
в мире
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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Ранее Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что не исключает версию распространения вируса из-за аварии в лаборатории. Американский лидер дал разведке 90 дней на изучение этой гипотезы. "Необходимо руководствоваться единством и сотрудничать, а не противостоять, а тем более действовать по желанию отдельно взятых стран. Китайская сторона придерживается открытой позиции и готова к сотрудничеству, мы дважды приглашали экспертов ВОЗ в Китай для сотрудничества по выяснению происхождения вируса. &lt;…&gt; Мы призываем и остальные страны разрешить, как это сделал Китай, экспертам ВОЗ прибыть для изучения происхождения вируса", — сказал на брифинге Ван Вэньбинь.Он подчеркнул, что возникновение вируса — научный вопрос, который нельзя политизировать. Дипломат выразил сожаление в связи со стигматизацией Китая из-за пандемии, попытками сбросить ответственность и возложить ее на отдельные страны, а также обвинениями в адрес экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающихся исследованием происхождения вируса."Мы призываем США и некоторые другие страны немедленно прекратить политизацию происхождения, не нужно ради политических целей подрывать международное сотрудничество по выяснению источника вируса", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в исследовании говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран не согласились с этими выводами и призвали провести новое "прозрачное и независимое" расследование.
https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html
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коронавирус covid-19, воз, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире

Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса

12:02 31.05.2021 (обновлено: 13:51 31.05.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Ранее Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что не исключает версию распространения вируса из-за аварии в лаборатории. Американский лидер дал разведке 90 дней на изучение этой гипотезы.
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"Необходимо руководствоваться единством и сотрудничать, а не противостоять, а тем более действовать по желанию отдельно взятых стран. Китайская сторона придерживается открытой позиции и готова к сотрудничеству, мы дважды приглашали экспертов ВОЗ в Китай для сотрудничества по выяснению происхождения вируса. <…> Мы призываем и остальные страны разрешить, как это сделал Китай, экспертам ВОЗ прибыть для изучения происхождения вируса", — сказал на брифинге Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что возникновение вируса — научный вопрос, который нельзя политизировать. Дипломат выразил сожаление в связи со стигматизацией Китая из-за пандемии, попытками сбросить ответственность и возложить ее на отдельные страны, а также обвинениями в адрес экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающихся исследованием происхождения вируса.
"Мы призываем США и некоторые другие страны немедленно прекратить политизацию происхождения, не нужно ради политических целей подрывать международное сотрудничество по выяснению источника вируса", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.
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ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в исследовании говорится, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран не согласились с этими выводами и призвали провести новое "прозрачное и независимое" расследование.
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