https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734871795.html
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней - РИА Новости, 31.05.2021
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:59
2021-05-31T09:59
2021-05-31T09:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные минздрава страны.Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28 миллионов человек. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 25,6 миллиона, умерли более 329 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 2 миллионов.Как отмечают медики, на протяжении двух недель число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 300 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 213 миллионов человек, или почти 15% населения страны.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая – РИА Новости.
Число заболевших коронавирусом в Индии
за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные минздрава страны.
Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28 миллионов человек. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 25,6 миллиона, умерли более 329 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 2 миллионов.
Как отмечают медики, на протяжении двух недель число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 300 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 213 миллионов человек, или почти 15% населения страны.