https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734871795.html

Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней

Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней - РИА Новости, 31.05.2021

Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней

Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:59

2021-05-31T09:59

2021-05-31T09:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447445_0:74:2969:1744_1920x0_80_0_0_1ebd12342ce69389f85ccac65ee5e458.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 152,7 тысячи человек, это наименьший прирост заболевших за 50 дней, свидетельствуют данные минздрава страны.Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28 миллионов человек. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 25,6 миллиона, умерли более 329 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 2 миллионов.Как отмечают медики, на протяжении двух недель число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 300 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 213 миллионов человек, или почти 15% населения страны.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире