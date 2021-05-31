https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html

ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"

ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде" - РИА Новости, 31.05.2021

ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"

Управление ФСБ России по Брянской области рассекретило архивные документы, рассказывающие о том, какие зверства творили каратели в отношении узников одного из... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:07

2021-05-31T12:07

2021-05-31T12:15

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянск

брянская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление ФСБ России по Брянской области рассекретило архивные документы, рассказывающие о том, какие зверства творили каратели в отношении узников одного из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны – брянского "Дулаг-142", где погибли десятки тысяч людей.РИА Новости ознакомилось с этими историческими материалами.В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти Бухенвальде за девять лет его существования, с 1937 год по 1945 год, было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года, что он был в Брянске, там погубили свыше 40 тысяч человек. Большая часть из них погибла из-за невыносимых условий существования.В начале Великой Отечественной войны образованная в 1924 году в качестве стационарных автомастерских по ремонту бронетехники ремонтная база №6, располагавшаяся в районе Брянска, была эвакуирована вглубь страны. На ее территории осенью 1941 года был организован концлагерь, носивший официальное название "Дулаг-142" и первоначально предназначавшийся для пленных красноармейцев.Начиная с марта 1942 года, сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. Одновременно в лагере размещались до 80 тысяч человек. Мирное население и военнослужащих не разделяли. "Дулаг-142" служил и сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.Среди обнародованных сейчас документов - акт комиссии по установлению злодеяний и ущерба, нанесенного немецкими оккупантами в Брянске, от 28 сентября 1945 года."В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных (в мирной обстановке) для складских целей, а немцы использовали для размещения лагеря. В каждом таком бараке было размещено по 1200-1500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов", - говорилось в акте.Нацисты издевались и избивали заключенных, невзирая на возраст и пол."Издевательское отношение немцев было одинаково ко всем попавшим в этот лагерь. За всякие "проступки" били резиновыми плетками. Пример: если военнопленный вышел из строя, его, кроме побоев, лишали пищи. За взятую доску или щепки для приготовления пищи взявший подвергался избиениям. Был случай, когда женщину избили до смерти за то, что в не приспособленную для детей уборную упал ее ребенок", - отмечалось в документе.Вместо газовых камер в лагере создавались нечеловеческие условия существования, которые приводили к мучительной смерти людей. Согласно выявленным документам, до 80% узников погибли от голода, избиений и инфекционных болезней."Питание было в этом лагере: утром кипяток (чай) и суррогатный хлеб, взрослым выдавали по 200 грамм, на ребенка по 100 грамм в пять часов вечера так называемой "баланды", приготовленной из непросеянной гречневой муки, без жиров, взрослому – 1 литр, на ребенка - поллитра. Такое питание приводило к частым заболеваниям, а затем к смерти", - такие показания свидетелей приведены в обнародованных документах.До этого времени, когда в лагере находилось только военнопленные, питание было еще хуже. "Давали непроваренную гречиху или полусырые отбросы от овощей, от чего появились желудочные заболевания, а порой и ничего не давали. Были частые случаи самопоедания человека человеком, а немцы безжалостно расстреливали военнопленных", - рассказывали свидетели.В бараках царила грязь, сырость, холод. Причем вместе с живыми людьми там по нескольку дней лежали трупы - их просто не успевали вывозить. От голода, грязи, холода вспыхивали эпидемии инфекционных болезней - в том числе тифа и дизентерии. Ни медикаментов, ни питания для больных немцы не выделяли.От такого режима первыми умирали дети дошкольного возраста, затем взрослые, особенно старики. Ежедневно из лагеря на телегах на свалку вывозили не менее 100-150 трупов, отмечалось в документах.Из рассекреченных материалов Брянского процесса следует, что мирных жителей с марта 1942 года привозили в лагерь большими партиями – так нацисты зачищали прифронтовую территорию. В лагере оказывались целые семьи из близлежащих сел и деревень.Преступлениям нацистов против мирного населения и военнослужащих в "Дулаг-142" был посвящен целый раздел в обвинительном заключении на Брянском процессе, который состоялся в 1945 году и которое также рассекречено.Охраняли лагерь не только нацисты, но и охранный отряд 615-го украинского карательного батальона, который входил в карательный полк "Десна". Рассекреченные документы свидетельствуют, что 615-й батальон формировался из военнопленных украинской национальности, начиная с весны 1942 года.Также сейчас рассекречены списки немцев, служивших в "Дулаг-142" и причастных к злодеяниям против военнопленных и мирных граждан. Как следует из документов, один из первых комендантов лагеря Мартин Вайзе возглавил добровольческий карательный полк "Десна", куда входил 615-й украинский карательный батальон.Первыми рассекреченные документы смогли увидеть финалисты всероссийского конкурса школьных сочинений, инициаторы и создатели тематического музея о "Дулаг-142" в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники, молодые архивисты, принимавшие участие в поиске документов, поисковики, обнаружившие место массового захоронения, молодые педагоги, студенты вузов Брянска.В воскресенье в Брянске началась экспедиция "Поискового движения России", цель которой - определить границы мест захоронений мирных граждан, погибших в "Дулаг-142". Экспедиция уже нашла первые останки погибших.

https://ria.ru/20210210/zhiteli-1596793615.html

https://ria.ru/20201224/voyna-1590676996.html

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

https://ria.ru/20200717/1574491595.html

брянск

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянск, брянская область