https://ria.ru/20210531/kino-1734947969.html

Встреча с создателями блокбастера "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

Встреча с создателями блокбастера "Байкал. Удивительные приключения Юмы" - РИА Новости, 31.05.2021

Встреча с создателями блокбастера "Байкал. Удивительные приключения Юмы"

3 июня в 13:15 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с создателями первого российского блокбастера о природе и животных "Байкал. Удивительные приключения Юмы" режиссера Анастасии Поповой.

2021-05-31T15:30

2021-05-31T15:30

2021-05-31T16:21

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Задать вопросУчастники творческой встречи:- национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав ФЕТИСОВ;- режиссер картины Анастасия ПОПОВА;- автор сценария Марина БАНДИЛЕНКО;- оператор-постановщик Александр КИПЕР;- оператор подводных съемок Вячеслав КРАСАКОВ;- художник Зорикто ДОРЖИЕВ.Выход фильма приурочен к отмечаемому 12 июня Дню России. Кинопроект посвящается великому озеру, заповедному чуду природы, мировой сокровищнице растительного и животного мира, одной пятой части мировых запасов кристально чистой воды, в каждой капле которой – миллионы лет истории. Уникальная технология 4К HDR обеспечивает сказочно живое качество зрелища для семейного просмотра, а содержание фильма, главной героиней которого стала байкальская нерпа Юма, подчеркивает его слоган "Самый добрый фильм года".Главная цель проекта – привлечение внимания общественности к озеру Байкал как к национальному достоянию России. Фильм озвучен известными и любимыми в России актерами – Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. В качестве музыкального сопровождения звучат произведения великого русского композитора П.И. Чайковского и трек современного музыканта Басты.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы