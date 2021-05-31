Встреча с создателями блокбастера "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
15:30 31.05.2021 (обновлено: 16:21 31.05.2021)
3 июня в 13:15 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с создателями первого российского блокбастера о природе и животных "Байкал. Удивительные приключения Юмы" режиссера Анастасии Поповой.
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Участники творческой встречи:
- национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав ФЕТИСОВ;
- режиссер картины Анастасия ПОПОВА;
- автор сценария Марина БАНДИЛЕНКО;
- оператор-постановщик Александр КИПЕР;
- оператор подводных съемок Вячеслав КРАСАКОВ;
- художник Зорикто ДОРЖИЕВ.
Выход фильма приурочен к отмечаемому 12 июня Дню России. Кинопроект посвящается великому озеру, заповедному чуду природы, мировой сокровищнице растительного и животного мира, одной пятой части мировых запасов кристально чистой воды, в каждой капле которой – миллионы лет истории. Уникальная технология 4К HDR обеспечивает сказочно живое качество зрелища для семейного просмотра, а содержание фильма, главной героиней которого стала байкальская нерпа Юма, подчеркивает его слоган "Самый добрый фильм года".
Главная цель проекта – привлечение внимания общественности к озеру Байкал как к национальному достоянию России. Фильм озвучен известными и любимыми в России актерами – Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. В качестве музыкального сопровождения звучат произведения великого русского композитора П.И. Чайковского и трек современного музыканта Басты.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники творческой встречи:
- национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав ФЕТИСОВ;
- режиссер картины Анастасия ПОПОВА;
- автор сценария Марина БАНДИЛЕНКО;
- оператор-постановщик Александр КИПЕР;
- оператор подводных съемок Вячеслав КРАСАКОВ;
- художник Зорикто ДОРЖИЕВ.
Выход фильма приурочен к отмечаемому 12 июня Дню России. Кинопроект посвящается великому озеру, заповедному чуду природы, мировой сокровищнице растительного и животного мира, одной пятой части мировых запасов кристально чистой воды, в каждой капле которой – миллионы лет истории. Уникальная технология 4К HDR обеспечивает сказочно живое качество зрелища для семейного просмотра, а содержание фильма, главной героиней которого стала байкальская нерпа Юма, подчеркивает его слоган "Самый добрый фильм года".
Главная цель проекта – привлечение внимания общественности к озеру Байкал как к национальному достоянию России. Фильм озвучен известными и любимыми в России актерами – Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским. В качестве музыкального сопровождения звучат произведения великого русского композитора П.И. Чайковского и трек современного музыканта Басты.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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