https://ria.ru/20210531/khinshteyn-1735012466.html

Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области

Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области - РИА Новости, 31.05.2021

Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" в Самарской области, свидетельствуют опубликованные на сайте... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:29

2021-05-31T21:29

2021-05-31T21:29

россия

госдума рф

единая россия

самарская губернская дума

александр хинштейн

московская область (подмосковье)

самарская область

краснодарский край

политика

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САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" в Самарской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам по Самарскому одномандатному избирательному округу, за Хинштейна отдан 57 091 голос.Лидером праймериз по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу стала вожатая школы №90, студентка, активистка штаба всероссийской акции "МыВместе" Ирина Долгополова, она получила 61 425 голосов. Победителем по Красноглинскому одномандатному избирательному округу стал депутат Госдумы Виктор Казаков, он набрал 52 223 голоса. Лидером праймериз по Жигулевскому одномандатному округу стал генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, получивший 52 194 голоса, по Промышленному одномандатному избирательному округу – депутат Самарской губернской думы Александр Милеев (46 363 голоса). Региональный список ЕР от Самарской области возглавил мэр Тольятти Николай Ренц (248 863 голоса).Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

россия

московская область (подмосковье)

самарская область

краснодарский край

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россия, госдума рф, единая россия, самарская губернская дума, александр хинштейн, московская область (подмосковье), самарская область, краснодарский край, политика