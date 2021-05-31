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Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области
Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области - РИА Новости, 31.05.2021
Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" в Самарской области, свидетельствуют опубликованные на сайте... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:29
2021-05-31T21:29
россия
госдума рф
единая россия
самарская губернская дума
александр хинштейн
московская область (подмосковье)
самарская область
краснодарский край
политика
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САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" в Самарской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам по Самарскому одномандатному избирательному округу, за Хинштейна отдан 57 091 голос.Лидером праймериз по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу стала вожатая школы №90, студентка, активистка штаба всероссийской акции "МыВместе" Ирина Долгополова, она получила 61 425 голосов. Победителем по Красноглинскому одномандатному избирательному округу стал депутат Госдумы Виктор Казаков, он набрал 52 223 голоса. Лидером праймериз по Жигулевскому одномандатному округу стал генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, получивший 52 194 голоса, по Промышленному одномандатному избирательному округу – депутат Самарской губернской думы Александр Милеев (46 363 голоса). Региональный список ЕР от Самарской области возглавил мэр Тольятти Николай Ренц (248 863 голоса).Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
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россия, госдума рф, единая россия, самарская губернская дума, александр хинштейн, московская область (подмосковье), самарская область, краснодарский край, политика

Хинштейн победил на праймериз ЕР в Самарской области

21:29 31.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн победил в праймериз "Единой России" в Самарской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным результатам по Самарскому одномандатному избирательному округу, за Хинштейна отдан 57 091 голос.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 15:25
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
Лидером праймериз по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу стала вожатая школы №90, студентка, активистка штаба всероссийской акции "МыВместе" Ирина Долгополова, она получила 61 425 голосов. Победителем по Красноглинскому одномандатному избирательному округу стал депутат Госдумы Виктор Казаков, он набрал 52 223 голоса. Лидером праймериз по Жигулевскому одномандатному округу стал генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, получивший 52 194 голоса, по Промышленному одномандатному избирательному округу – депутат Самарской губернской думы Александр Милеев (46 363 голоса). Региональный список ЕР от Самарской области возглавил мэр Тольятти Николай Ренц (248 863 голоса).
Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияСамарская Губернская ДумаАлександр ХинштейнМосковская область (Подмосковье)Самарская областьКраснодарский крайПолитика
 
 
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