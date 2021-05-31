Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/gumenyuk-1734856383.html
У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски
У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски - РИА Новости, 31.05.2021
У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски
У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:14
2021-05-31T09:22
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета.Ранее об этом сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что происходящее связано с делом о махинациях с местами на кладбищах. По предварительным данным, самого бывшего градоначальника не задерживали.Гуменюк ушел в отставку 19 мая после того, как ему это предложил сделать вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.Ранее на ненадлежащую работу мэра жаловался губернатор Олег Кожемяко. Он отмечал, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Исполняющим обязанности мэра назначили бывшего зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.В марте краевой СК сообщал, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" заключили под стражу по обвинению в получении взяток на четыре миллиона рублей. По данным следствия, с марта 2020 года по январь 2021-го он незаконно выдавал разрешения на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение там урн с прахом умерших.Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель "Некрополя" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей. Также его обвиняют в подкупе и растрате.
https://ria.ru/20210528/obysk-1734610809.html
https://ria.ru/20210527/orenburg-1734467060.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток, происшествия

У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

03:14 31.05.2021 (обновлено: 09:22 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета.
Ранее об этом сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что происходящее связано с делом о махинациях с местами на кладбищах. По предварительным данным, самого бывшего градоначальника не задерживали.
Гуменюк ушел в отставку 19 мая после того, как ему это предложил сделать вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Ранее на ненадлежащую работу мэра жаловался губернатор Олег Кожемяко. Он отмечал, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит.
Исполняющим обязанности мэра назначили бывшего зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 15:55
В мэрии города Лянтор прошли обыски
В марте краевой СК сообщал, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" заключили под стражу по обвинению в получении взяток на четыре миллиона рублей. По данным следствия, с марта 2020 года по январь 2021-го он незаконно выдавал разрешения на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение там урн с прахом умерших.
Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель "Некрополя" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей. Также его обвиняют в подкупе и растрате.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:31
Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски
 
ВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
09:00В России сооружен корпус уникального детектора для решения мюонной загадки
Лента новостейМолния