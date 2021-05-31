https://ria.ru/20210531/gumenyuk-1734856383.html

У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски - РИА Новости, 31.05.2021

У ушедшего в отставку мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:14

2021-05-31T03:14

2021-05-31T09:22

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. У экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски, рассказал РИА Новости представитель краевого главка Следственного комитета.Ранее об этом сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что происходящее связано с делом о махинациях с местами на кладбищах. По предварительным данным, самого бывшего градоначальника не задерживали.Гуменюк ушел в отставку 19 мая после того, как ему это предложил сделать вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.Ранее на ненадлежащую работу мэра жаловался губернатор Олег Кожемяко. Он отмечал, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Исполняющим обязанности мэра назначили бывшего зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.В марте краевой СК сообщал, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" заключили под стражу по обвинению в получении взяток на четыре миллиона рублей. По данным следствия, с марта 2020 года по январь 2021-го он незаконно выдавал разрешения на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение там урн с прахом умерших.Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель "Некрополя" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей. Также его обвиняют в подкупе и растрате.

https://ria.ru/20210528/obysk-1734610809.html

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владивосток, происшествия