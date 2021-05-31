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Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего"
Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего" - РИА Новости, 31.05.2021
Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего"
1 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная запуску Всероссийского детского конкурса "Идеальный город будущего".
2021-05-31T12:50
2021-05-31T12:50
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Задать вопросУчастники:- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;- основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией и Центра диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении Мария ПИОТРОВСКАЯ;- исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий ЦЕРЕТЕЛИ;- коммерческий директор международной девелоперской компании ANT Development Яна ТАЧАЛОВА;- президент Благотворительного фонда "Анастасия", основатель Пространства для детства "Шамарики" Марина ШАМАРА;- генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications, вице-президент РАСО Андрей БАРАННИКОВ.Конкурс призван привлечь внимание общества к дислексии – распространенной проблеме обучения, которая проявляется специфическим расстройством чтения, письма и счета, влияющим на восприятие информации. Такая особенность часто сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям. С дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения в той или иной форме сталкивается каждый пятый человек. В рамках проекта дети с дислексией смогут рассказать о своем видении города будущего, в котором им хотелось бы жить и развиваться. Организаторы конкурса: Ассоциация родителей детей с дислексией и Московский музей современного искусства. Консультант –Государственный Эрмитаж. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, Департамента культуры г. Москвы и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Генеральный партнер – международная девелоперская компания ANT Development. За конкурсом последует ряд мероприятий в рамках пятилетия Ассоциации родителей детей с дислексией и третьей Недели осведомленности, генеральные партнеры которых – Благотворительный фонд "Сбербанка" "Вклад в будущее" и Благотворительный фонд "Анастасия".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего"

12:50 31.05.2021
 
Читать ria.ru в
1 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная запуску Всероссийского детского конкурса "Идеальный город будущего".
Задать вопрос

Участники:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией и Центра диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении Мария ПИОТРОВСКАЯ;
- исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий ЦЕРЕТЕЛИ;
- коммерческий директор международной девелоперской компании ANT Development Яна ТАЧАЛОВА;
- президент Благотворительного фонда "Анастасия", основатель Пространства для детства "Шамарики" Марина ШАМАРА;
- генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications, вице-президент РАСО Андрей БАРАННИКОВ.

Конкурс призван привлечь внимание общества к дислексии – распространенной проблеме обучения, которая проявляется специфическим расстройством чтения, письма и счета, влияющим на восприятие информации. Такая особенность часто сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям. С дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения в той или иной форме сталкивается каждый пятый человек.
В рамках проекта дети с дислексией смогут рассказать о своем видении города будущего, в котором им хотелось бы жить и развиваться.

Организаторы конкурса: Ассоциация родителей детей с дислексией и Московский музей современного искусства. Консультант –Государственный Эрмитаж. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, Департамента культуры г. Москвы и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Генеральный партнер – международная девелоперская компания ANT Development.
За конкурсом последует ряд мероприятий в рамках пятилетия Ассоциации родителей детей с дислексией и третьей Недели осведомленности, генеральные партнеры которых – Благотворительный фонд "Сбербанка" "Вклад в будущее" и Благотворительный фонд "Анастасия".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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