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Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего"

Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего" - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-конференция о детском конкурсе "Идеальный город будущего"

1 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная запуску Всероссийского детского конкурса "Идеальный город будущего".

2021-05-31T12:50

2021-05-31T12:50

2021-05-31T12:50

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Задать вопросУчастники:- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;- основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией и Центра диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении Мария ПИОТРОВСКАЯ;- исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий ЦЕРЕТЕЛИ;- коммерческий директор международной девелоперской компании ANT Development Яна ТАЧАЛОВА;- президент Благотворительного фонда "Анастасия", основатель Пространства для детства "Шамарики" Марина ШАМАРА;- генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications, вице-президент РАСО Андрей БАРАННИКОВ.Конкурс призван привлечь внимание общества к дислексии – распространенной проблеме обучения, которая проявляется специфическим расстройством чтения, письма и счета, влияющим на восприятие информации. Такая особенность часто сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям. С дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения в той или иной форме сталкивается каждый пятый человек. В рамках проекта дети с дислексией смогут рассказать о своем видении города будущего, в котором им хотелось бы жить и развиваться. Организаторы конкурса: Ассоциация родителей детей с дислексией и Московский музей современного искусства. Консультант –Государственный Эрмитаж. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, Департамента культуры г. Москвы и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Генеральный партнер – международная девелоперская компания ANT Development. За конкурсом последует ряд мероприятий в рамках пятилетия Ассоциации родителей детей с дислексией и третьей Недели осведомленности, генеральные партнеры которых – Благотворительный фонд "Сбербанка" "Вклад в будущее" и Благотворительный фонд "Анастасия".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы