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Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО
Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО - РИА Новости, 31.05.2021
Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО
Помощница депутата Госдумы, председатель молодежного парламента Мария Воропаева стала лидером праймериз "Единой России" в ГД от Еврейской автономной области,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:20
2021-05-31T14:20
единая россия
еврейская автономная область
политика
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Помощница депутата Госдумы, председатель молодежного парламента Мария Воропаева стала лидером праймериз "Единой России" в ГД от Еврейской автономной области, следует из данных на сайте голосования.Согласно информации сайта, Воропаева набрала 11 290 голосов. В тройку вошли Андрей Решетько (3 233 голоса) и Анна Абрашина (3 020 голосов).Воропаева c 2017 года возглавляет молодежный парламент при Госдуме. За это время командой был реализован крупнейший проект по сохранению исторической памяти "Большая история" (с количеством участников более 7 миллионов человек). Кроме того, она принимала участие в разработке закона "О молодежной политике в РФ" и ряда других инициатив, в 2020 году выиграла всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика".Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
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единая россия, еврейская автономная область, политика

Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО

14:20 31.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Молодежного парламента Государственной Думы РФ Мария Воропаева
Председатель Молодежного парламента Государственной Думы РФ Мария Воропаева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Помощница депутата Госдумы, председатель молодежного парламента Мария Воропаева стала лидером праймериз "Единой России" в ГД от Еврейской автономной области, следует из данных на сайте голосования.
Согласно информации сайта, Воропаева набрала 11 290 голосов. В тройку вошли Андрей Решетько (3 233 голоса) и Анна Абрашина (3 020 голосов).
Воропаева c 2017 года возглавляет молодежный парламент при Госдуме. За это время командой был реализован крупнейший проект по сохранению исторической памяти "Большая история" (с количеством участников более 7 миллионов человек). Кроме того, она принимала участие в разработке закона "О молодежной политике в РФ" и ряда других инициатив, в 2020 году выиграла всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика".
Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:37
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
 
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