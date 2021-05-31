https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734929344.html

Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО

Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО - РИА Новости, 31.05.2021

Глава молодежного парламента при Госдуме победила на праймериз ЕР в ЕАО

Помощница депутата Госдумы, председатель молодежного парламента Мария Воропаева стала лидером праймериз "Единой России" в ГД от Еврейской автономной области,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:20

2021-05-31T14:20

2021-05-31T14:20

единая россия

еврейская автономная область

политика

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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Помощница депутата Госдумы, председатель молодежного парламента Мария Воропаева стала лидером праймериз "Единой России" в ГД от Еврейской автономной области, следует из данных на сайте голосования.Согласно информации сайта, Воропаева набрала 11 290 голосов. В тройку вошли Андрей Решетько (3 233 голоса) и Анна Абрашина (3 020 голосов).Воропаева c 2017 года возглавляет молодежный парламент при Госдуме. За это время командой был реализован крупнейший проект по сохранению исторической памяти "Большая история" (с количеством участников более 7 миллионов человек). Кроме того, она принимала участие в разработке закона "О молодежной политике в РФ" и ряда других инициатив, в 2020 году выиграла всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика".Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, еврейская автономная область, политика