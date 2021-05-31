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Экс-сенатор Лисовский победил на праймериз ЕР в Курганской области
Экс-сенатор Лисовский победил на праймериз ЕР в Курганской области - РИА Новости, 31.05.2021
Экс-сенатор Лисовский победил на праймериз ЕР в Курганской области
Сергей Лисовский, бывший сенатор от Курганской области, победил в отборе для участия в выборах Госдумы от данного региона, свидетельствуют опубликованные на... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:08
2021-05-31T14:25
сергей лисовский
совет федерации рф
единая россия
курганская область
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Сергей Лисовский, бывший сенатор от Курганской области, победил в отборе для участия в выборах Госдумы от данного региона, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.Праймериз "Единой России" проходили во всех регионах РФ с 24 по 30 мая.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Лисовского отдано 46 515 голосов. Занявшая второе место на праймериз Лариса Сычевская (учитель физической культуры школы Курганской области) получила 7091 голос, третье место – у Натальи Кожуновой (заведующая детским садом).По данным курганского регионального отделения ЕР, в предварительном голосовании приняли участие более 75 тысяч зауральцев, наибольшую активность показали жители Частоозерского, Альменевского, Варгашинского, Шадринского и Половинского районов.Лисовский представлял заксобрание Курганской области в Совете Федерации, он снялся с выборов в областную думу, которые прошли в сентябре 2020 года. Как уточнял замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, так как Лисовский не участвовал в выборах, он не может быть делегирован от Курганской области в Совфед.В Челябинской области также подводят итоги праймериз ЕР. В одномандатном Металлургическом избирательном округе лидирует действующий депутат Госдумы, председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (31 209 голосов). По данным челябинского регионального отделения ЕР, конкурс был 17 человек на место. В первую пятерку по федеральному списку вошли хоккеист Сергей Гомоляко, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, депутат заксобрания региона Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат заксобрания региона Алексей Денисенко.
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сергей лисовский, совет федерации рф, единая россия, курганская область, политика

Экс-сенатор Лисовский победил на праймериз ЕР в Курганской области

14:08 31.05.2021 (обновлено: 14:25 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский на XVII Съезде политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский на XVII Съезде политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Сергей Лисовский, бывший сенатор от Курганской области, победил в отборе для участия в выборах Госдумы от данного региона, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.
Праймериз "Единой России" проходили во всех регионах РФ с 24 по 30 мая.
Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Лисовского отдано 46 515 голосов. Занявшая второе место на праймериз Лариса Сычевская (учитель физической культуры школы Курганской области) получила 7091 голос, третье место – у Натальи Кожуновой (заведующая детским садом).
По данным курганского регионального отделения ЕР, в предварительном голосовании приняли участие более 75 тысяч зауральцев, наибольшую активность показали жители Частоозерского, Альменевского, Варгашинского, Шадринского и Половинского районов.
Лисовский представлял заксобрание Курганской области в Совете Федерации, он снялся с выборов в областную думу, которые прошли в сентябре 2020 года. Как уточнял замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, так как Лисовский не участвовал в выборах, он не может быть делегирован от Курганской области в Совфед.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:37
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
В Челябинской области также подводят итоги праймериз ЕР. В одномандатном Металлургическом избирательном округе лидирует действующий депутат Госдумы, председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (31 209 голосов). По данным челябинского регионального отделения ЕР, конкурс был 17 человек на место. В первую пятерку по федеральному списку вошли хоккеист Сергей Гомоляко, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, депутат заксобрания региона Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат заксобрания региона Алексей Денисенко.
 
Сергей ЛисовскийСовет Федерации РФЕдиная РоссияКурганская областьПолитика
 
 
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