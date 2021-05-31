https://ria.ru/20210531/golos-1734953102.html

В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма

В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма - РИА Новости, 31.05.2021

В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:52

2021-05-31T15:52

2021-05-31T18:30

василий пискарев

генеральная прокуратура рф

сша

общество

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730047231_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_da1e4d0d45dab6af7a5942f4bef4f85d.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать правовую оценку материалам радиостанции "Голос Америки"*, в которых "пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России". Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии."Запад не оставляет попытки спровоцировать сепаратистские настроения в России и лелеет мечты разорвать нашу страну на части", — так Пискарев прокомментировал репортаж радиостанции с так называемого Форума свободной России.Он отметил, что любые призывы к нарушению целостности России, отделению какого-либо ее региона расцениваются законодательством как экстремизм."За это предусматривается как административная, так и уголовная ответственность", — напомнил парламентарий.В комиссии процитировали русскоязычную версию "Голоса Америки"*, где в материале о форуме с участием бывших политиков и журналистов из России говорится о том, что "один из вариантов победы над путинским режимом — исчезновение России в тех границах, в которых она сейчас существует". "По сути, поддерживаемой Западом оппозиции для борьбы с государственной властью в России открыто предлагают разрушить страну", — констатировал Пискарев.Кроме того, добавил он, "Голос Америки"* тут же подхватил прозвучавшую в одном из выступлений на форуме мысль о том, что Россия находится в "стадии распада" и ее регионы "мало что связывает"."Людям, давно утратившим связь с Родиной, и их западным кураторам, по-видимому, не дано понять, что же на самом деле связывает регионы и народы нашей страны, что заставило крымчан, переживших трудные годы в отрыве от России, всеми силами стремиться к воссоединению и вернуться на Родину <…> Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм имеют провальную перспективу. Им давно надо понять, что наш народ един и непобедим", — заключил глава комиссии.В 2017 году российский Минюст включил "Голос Америки"* в список СМИ-иноагентов. Такой статус присваивают СМИ, получающим финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.*Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html

https://ria.ru/20210329/vybory-1603309394.html

https://ria.ru/20210507/vmeshatelstvo-1731421590.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, генеральная прокуратура рф, сша, общество, россия, госдума рф