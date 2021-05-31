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В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма
В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма - РИА Новости, 31.05.2021
В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:52
2021-05-31T18:30
василий пискарев
генеральная прокуратура рф
сша
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать правовую оценку материалам радиостанции "Голос Америки"*, в которых "пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России". Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии."Запад не оставляет попытки спровоцировать сепаратистские настроения в России и лелеет мечты разорвать нашу страну на части", — так Пискарев прокомментировал репортаж радиостанции с так называемого Форума свободной России.Он отметил, что любые призывы к нарушению целостности России, отделению какого-либо ее региона расцениваются законодательством как экстремизм."За это предусматривается как административная, так и уголовная ответственность", — напомнил парламентарий.В комиссии процитировали русскоязычную версию "Голоса Америки"*, где в материале о форуме с участием бывших политиков и журналистов из России говорится о том, что "один из вариантов победы над путинским режимом — исчезновение России в тех границах, в которых она сейчас существует". "По сути, поддерживаемой Западом оппозиции для борьбы с государственной властью в России открыто предлагают разрушить страну", — констатировал Пискарев.Кроме того, добавил он, "Голос Америки"* тут же подхватил прозвучавшую в одном из выступлений на форуме мысль о том, что Россия находится в "стадии распада" и ее регионы "мало что связывает"."Людям, давно утратившим связь с Родиной, и их западным кураторам, по-видимому, не дано понять, что же на самом деле связывает регионы и народы нашей страны, что заставило крымчан, переживших трудные годы в отрыве от России, всеми силами стремиться к воссоединению и вернуться на Родину &lt;…&gt; Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм имеют провальную перспективу. Им давно надо понять, что наш народ един и непобедим", — заключил глава комиссии.В 2017 году российский Минюст включил "Голос Америки"* в список СМИ-иноагентов. Такой статус присваивают СМИ, получающим финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.*Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html
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василий пискарев, генеральная прокуратура рф, сша, общество, россия, госдума рф

В Госдуме обвинили "Голос Америки"* в разжигании сепаратизма

15:52 31.05.2021 (обновлено: 18:30 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать правовую оценку материалам радиостанции "Голос Америки"*, в которых "пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России". Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
"Запад не оставляет попытки спровоцировать сепаратистские настроения в России и лелеет мечты разорвать нашу страну на части", — так Пискарев прокомментировал репортаж радиостанции с так называемого Форума свободной России.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Он отметил, что любые призывы к нарушению целостности России, отделению какого-либо ее региона расцениваются законодательством как экстремизм.
"За это предусматривается как административная, так и уголовная ответственность", — напомнил парламентарий.
В комиссии процитировали русскоязычную версию "Голоса Америки"*, где в материале о форуме с участием бывших политиков и журналистов из России говорится о том, что "один из вариантов победы над путинским режимом — исчезновение России в тех границах, в которых она сейчас существует".
"По сути, поддерживаемой Западом оппозиции для борьбы с государственной властью в России открыто предлагают разрушить страну", — констатировал Пискарев.
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Кроме того, добавил он, "Голос Америки"* тут же подхватил прозвучавшую в одном из выступлений на форуме мысль о том, что Россия находится в "стадии распада" и ее регионы "мало что связывает".
"Людям, давно утратившим связь с Родиной, и их западным кураторам, по-видимому, не дано понять, что же на самом деле связывает регионы и народы нашей страны, что заставило крымчан, переживших трудные годы в отрыве от России, всеми силами стремиться к воссоединению и вернуться на Родину <…> Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм имеют провальную перспективу. Им давно надо понять, что наш народ един и непобедим", — заключил глава комиссии.
В 2017 году российский Минюст включил "Голос Америки"* в список СМИ-иноагентов. Такой статус присваивают СМИ, получающим финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
*Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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Василий ПискаревГенеральная прокуратура РФСШАОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
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