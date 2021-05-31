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Петр Фрадков: "Забег.РФ" объединяет страну в единую дружную команду

Петр Фрадков: "Забег.РФ" объединяет страну в единую дружную команду - РИА Новости, 31.05.2021

Петр Фрадков: "Забег.РФ" объединяет страну в единую дружную команду

Всероссийский "Забег.РФ" является знаковым спортивным событием для России, это мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:15

2021-05-31T11:15

2021-05-31T11:21

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петр фрадков

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Всероссийский "Забег.РФ" является знаковым спортивным событием для России, это мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в единую дружную команду, заявил Петер Фрадков, председатель ПСБ, выступившего генеральным спонсором акции.Пресс-служба банка сообщает, что пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах России. В мероприятии приняли участие 120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. В забеге участвовали более трех тысяч сотрудников ПСБ со всей страны, среди которых - председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.Маршрут полумарафона проходил по центральным и историческим частям городов-участников. Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21 километр. В Санкт-Петербурге бегуны стартовали и финишировали на Дворцовой площади. Более 500 марафонцев ПСБ в северной столице преодолели дистанцию в совокупности в 4200 километров.Фрадков напомнил, что ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране. "Это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России", - отметил председатель банка.

https://ria.ru/20210519/polumarafon-1733013771.html

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россия, банк псб, петр фрадков, промсвязьбанк, санкт-петербург, новости компаний - экономика