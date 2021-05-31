Петр Фрадков: "Забег.РФ" объединяет страну в единую дружную команду
11:15 31.05.2021 (обновлено: 11:21 31.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Всероссийский "Забег.РФ" является знаковым спортивным событием для России, это мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в единую дружную команду, заявил Петер Фрадков, председатель ПСБ, выступившего генеральным спонсором акции.
Пресс-служба банка сообщает, что пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах России. В мероприятии приняли участие 120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. В забеге участвовали более трех тысяч сотрудников ПСБ со всей страны, среди которых - председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.
Пресс-служба банка сообщает, что пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах России. В мероприятии приняли участие 120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от часовых поясов. В забеге участвовали более трех тысяч сотрудников ПСБ со всей страны, среди которых - председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.
Маршрут полумарафона проходил по центральным и историческим частям городов-участников. Каждый любитель спорта мог выбрать свою дистанцию: 1, 5, 10 или 21 километр. В Санкт-Петербурге бегуны стартовали и финишировали на Дворцовой площади. Более 500 марафонцев ПСБ в северной столице преодолели дистанцию в совокупности в 4200 километров.
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Фрадков напомнил, что ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране. "Это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России", - отметил председатель банка.