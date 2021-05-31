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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210531/evro-1734934514.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек - РИА Новости, 31.05.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:40
2021-05-31T14:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.
https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро

Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек

14:40 31.05.2021 (обновлено: 14:43 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)евро
 
 
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