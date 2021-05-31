https://ria.ru/20210531/evro-1734934514.html

Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек - РИА Новости, 31.05.2021

Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:40

2021-05-31T14:40

2021-05-31T14:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

евро

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро