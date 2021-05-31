https://ria.ru/20210531/evro-1734934514.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек - РИА Новости, 31.05.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:40
2021-05-31T14:40
2021-05-31T14:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727185682_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_133060276f1c084367be0a5354dd4f8e.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки - до 89,3778 рубля, курс доллара - на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.
https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727185682_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2cc793ef691175f4eb5eef49c874eef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), евро