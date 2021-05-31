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Врач рассказал, какая еда поможет сдать ЕГЭ
Врач рассказал, какая еда поможет сдать ЕГЭ - РИА Новости, 31.05.2021
Врач рассказал, какая еда поможет сдать ЕГЭ
Улучшить концентрацию внимания, стрессоустойчивость, уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда, при этом стоит исключить диеты и РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:26
2021-05-31T14:26
2021-05-31T14:52
социальный навигатор
здоровье
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Улучшить концентрацию внимания, стрессоустойчивость, уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда, при этом стоит исключить диеты и фастфуд, считает врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов."Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания", - сказал Асанов, которого цитирует пресс-служба больницы.Врач рассказал, что завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным: он должен включать медленные углеводы - каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб; легко усваиваемый белок - яйцо, творог, сыр; жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами - сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба."Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметил терапевт.В качестве перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего - обычной воды, уточняет врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/ege-1734915765.html
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социальный навигатор, здоровье, единый государственный экзамен (егэ), общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Улучшить концентрацию внимания, стрессоустойчивость, уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда, при этом стоит исключить диеты и фастфуд, считает врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы - они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания", - сказал Асанов, которого цитирует пресс-служба больницы.
Врач рассказал, что завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным: он должен включать медленные углеводы - каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб; легко усваиваемый белок - яйцо, творог, сыр; жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами - сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба.
"Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", - отметил терапевт.
В качестве перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего - обычной воды, уточняет врач.