https://ria.ru/20210531/dudnikov-1735008291.html

Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином

Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином - РИА Новости, 31.05.2021

Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином

Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T20:47

2021-05-31T20:47

2021-05-31T20:57

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил РИА Новости, что не смог попасть на встречу к своему подзащитному в СИЗО в понедельник."Я попытался сегодня встретиться с ним… Завтра предприму новую попытку", - сообщил Гашинский.Он уточнил, что в понедельник попытался попасть к подзащитному на встречу в СИЗО КГБ, но там сообщили о переводе его клиента в другое СИЗО в Минске. Адвокат отметил, что туда Дудников еще не поступил, поэтому встретиться с ним там тоже не удалось. Он добавил, что после перевода россиянин пройдет процедуру оформления, и во вторник будет предпринята новая попытка встречи.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова сообщила РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались.По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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александр лукашенко, в мире, белоруссия