Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/dudnikov-1735008291.html
Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином
Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином - РИА Новости, 31.05.2021
Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином
Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:47
2021-05-31T20:57
александр лукашенко
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1735009417_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_3b4fe5e82bb07285731ca6ab784cd8a4.jpg
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил РИА Новости, что не смог попасть на встречу к своему подзащитному в СИЗО в понедельник."Я попытался сегодня встретиться с ним… Завтра предприму новую попытку", - сообщил Гашинский.Он уточнил, что в понедельник попытался попасть к подзащитному на встречу в СИЗО КГБ, но там сообщили о переводе его клиента в другое СИЗО в Минске. Адвокат отметил, что туда Дудников еще не поступил, поэтому встретиться с ним там тоже не удалось. Он добавил, что после перевода россиянин пройдет процедуру оформления, и во вторник будет предпринята новая попытка встречи.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова сообщила РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались.По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1735009417_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ccead66e2e53778595789fa264f9116b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, в мире, белоруссия

Адвокат не смог встретиться с арестованным в Белоруссии россиянином

20:47 31.05.2021 (обновлено: 20:57 31.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМилиция на акции оппозиции в Минске
Милиция на акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Антон Гашинский, адвокат россиянина Егора Дудникова, арестованного в Белоруссии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил РИА Новости, что не смог попасть на встречу к своему подзащитному в СИЗО в понедельник.
"Я попытался сегодня встретиться с ним… Завтра предприму новую попытку", - сообщил Гашинский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
Он уточнил, что в понедельник попытался попасть к подзащитному на встречу в СИЗО КГБ, но там сообщили о переводе его клиента в другое СИЗО в Минске. Адвокат отметил, что туда Дудников еще не поступил, поэтому встретиться с ним там тоже не удалось. Он добавил, что после перевода россиянин пройдет процедуру оформления, и во вторник будет предпринята новая попытка встречи.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Мать Дудникова сообщила РИА Новости, что он помещен под стражу на два месяца, по ее данным, пока ни консул российского посольства, ни адвокат с ним не встречались.
По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
Лента новостейМолния