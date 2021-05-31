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В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с автобусом
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 31.05.2021
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T05:44
2021-05-31T05:44
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения, сообщается на сайте регионального главка МВД.По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, со стороны села Первомайское выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Iveko, принадлежащим одному из предприятий (осуществлял перевозку работников). В результате ДТП водитель автомобиля и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой помощи.Отмечается, что восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия выехал наряд ДПС для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.Сотрудники полиции работают на месте дорожной аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавляется в сообщении.
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алтайский край, происшествия

В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с автобусом

05:44 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой в Алтайском крае, три человека погибли, восемь получили ранения, сообщается на сайте регионального главка МВД.
"ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло 31 мая в 07:00 (03:00 мск) на 2-м километре автодороги К-04 "Повалиха - Первомайское – Журавлиха – Шатуново", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, со стороны села Первомайское выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Iveko, принадлежащим одному из предприятий (осуществлял перевозку работников). В результате ДТП водитель автомобиля и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой помощи.
Отмечается, что восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия выехал наряд ДПС для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
Сотрудники полиции работают на месте дорожной аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавляется в сообщении.
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