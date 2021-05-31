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Липецкая область
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Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью
Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью - РИА Новости, 31.05.2021
Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью
Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области -... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:44
2021-05-31T17:44
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области - планируется завершить в октябре этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что этот участок капитально не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому там полностью будет заменено покрытие. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Участок дороги стал для региона самым крупным объектом нацпроекта: его протяжённость – почти 21 километр, цена контракта – 119 миллионов рублей.По словам строителей, объект очень непростой. Трасса считается одной из самых красивых в регионе, но первые пять километров похожи на горный серпантин: дорога делает несколько виражей, поворачивая под прямым углом. Крутой подъём осложняет работу технике. Из-за большого уклона будут смонтированы 250 метров водоотводных лотков. Также строителям предстоит укрепить щебнем обочины, отремонтировать 11 водопропускных труб, обустроить 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку.
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игорь артамонов

Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью

17:44 31.05.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области - планируется завершить в октябре этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что этот участок капитально не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому там полностью будет заменено покрытие. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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27 мая, 17:45Липецкая область
В трех районах Липецка приступили к благоустройству скверов
Участок дороги стал для региона самым крупным объектом нацпроекта: его протяжённость – почти 21 километр, цена контракта – 119 миллионов рублей.
По словам строителей, объект очень непростой. Трасса считается одной из самых красивых в регионе, но первые пять километров похожи на горный серпантин: дорога делает несколько виражей, поворачивая под прямым углом. Крутой подъём осложняет работу технике. Из-за большого уклона будут смонтированы 250 метров водоотводных лотков. Также строителям предстоит укрепить щебнем обочины, отремонтировать 11 водопропускных труб, обустроить 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку.
"Всего в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Липецкой области планируется отремонтировать почти 430 километров региональных автотрасс или 61 объект. Это рекордное число для области и крайне необходимое для улучшения качества жизни людей", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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