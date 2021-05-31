https://ria.ru/20210531/doroga-1734979396.html
Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью
Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью - РИА Новости, 31.05.2021
Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью
Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области -... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:44
2021-05-31T17:44
2021-05-31T17:44
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области - планируется завершить в октябре этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что этот участок капитально не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому там полностью будет заменено покрытие. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Участок дороги стал для региона самым крупным объектом нацпроекта: его протяжённость – почти 21 километр, цена контракта – 119 миллионов рублей.По словам строителей, объект очень непростой. Трасса считается одной из самых красивых в регионе, но первые пять километров похожи на горный серпантин: дорога делает несколько виражей, поворачивая под прямым углом. Крутой подъём осложняет работу технике. Из-за большого уклона будут смонтированы 250 метров водоотводных лотков. Также строителям предстоит укрепить щебнем обочины, отремонтировать 11 водопропускных труб, обустроить 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку.
https://ria.ru/20210527/blagoustroystvo-1734468914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости
. Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области - планируется завершить в октябре этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что этот участок капитально не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому там полностью будет заменено покрытие. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Участок дороги стал для региона самым крупным объектом нацпроекта: его протяжённость – почти 21 километр, цена контракта – 119 миллионов рублей.
По словам строителей, объект очень непростой. Трасса считается одной из самых красивых в регионе, но первые пять километров похожи на горный серпантин: дорога делает несколько виражей, поворачивая под прямым углом. Крутой подъём осложняет работу технике. Из-за большого уклона будут смонтированы 250 метров водоотводных лотков. Также строителям предстоит укрепить щебнем обочины, отремонтировать 11 водопропускных труб, обустроить 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку.
"Всего в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Липецкой области планируется отремонтировать почти 430 километров региональных автотрасс или 61 объект. Это рекордное число для области и крайне необходимое для улучшения качества жизни людей", - сказал Артамонов.