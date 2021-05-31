https://ria.ru/20210531/doroga-1734979396.html

Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью

Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью - РИА Новости, 31.05.2021

Дорогу к двум популярным туробъектам в Липецкой области сдадут осенью

Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области -... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:44

2021-05-31T17:44

2021-05-31T17:44

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Ремонт дороги, ведущей к двум популярным туристическим объектам – усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам, расположенным в Елецком районе Липецкой области - планируется завершить в октябре этого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что этот участок капитально не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому там полностью будет заменено покрытие. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Участок дороги стал для региона самым крупным объектом нацпроекта: его протяжённость – почти 21 километр, цена контракта – 119 миллионов рублей.По словам строителей, объект очень непростой. Трасса считается одной из самых красивых в регионе, но первые пять километров похожи на горный серпантин: дорога делает несколько виражей, поворачивая под прямым углом. Крутой подъём осложняет работу технике. Из-за большого уклона будут смонтированы 250 метров водоотводных лотков. Также строителям предстоит укрепить щебнем обочины, отремонтировать 11 водопропускных труб, обустроить 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку.

https://ria.ru/20210527/blagoustroystvo-1734468914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов